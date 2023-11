Ulm

vor 18 Min.

Sorgenvolle Aktion: Gibt es nächstes Jahr noch Freiwillige?

In der Rettungswache des DRK in Ulm ging kurzzeitig das Licht aus. Die Aktion sollte vor den Folgen von Sparplänen der Bundesregierung warnen.

Plus Der Bundestag will das Geld für das Freiwillige Soziale Jahr kürzen, soziale Einrichtungen werden stark betroffen. Zwei Beispiele aus Ulm.

Von Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Zahlreiche Hilfsorganisationen in der Region sind in heller Aufregung, denn für den kommenden Bundeshaushalt sollen massive Kürzungen auch für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) geplant sein. In der Woche vom 13. November finden die letzten Beratungen im Haushaltsausschuss des Bundestags statt, dabei sollen auch Entscheidungen fallen.

Rund 25 Prozent weniger Geld sollen die Wohlfahrtsverbände für die FSJler bekommen. Eingesetzt werden die jungen Menschen vor allem in Krankenhäusern, aber auch im Rettungsdienst. Die baden-württembergischen Wohlfahrtsverbände hatten deswegen zur symbolischen Aktion "Ohne uns geht hier das Licht aus" aufgerufen, um den Stellenwert der Helfer zu symbolisieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

