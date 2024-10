Spannende Lesungen zum Finale des Ulmer Lyriksommers

Ein Saxofon aus dem Off näherte sich langsam den Klavierakkorden auf der Bühne, dazwischen die Stimme von Christine Langer, die Zeilen ihrer Gedichte „The Rose“ und „Augen“ rezitierte: mit einer Gedichtvertonung (Dieter Kraus Saxofon, Bernhard Sinz Klavier, Christine Langer Stimme) wurde die 3. Ulmer Lyriknacht eröffnet. Der Sound von Klavier und Saxofon flutete durch die Bücherregale der Ulmer Stadtbibliothek in den mit fast 100 Gästen gefüllten Zuschauerbereich.

Mit dem Brechtzitat „Ohne Freiheit geht das Leben rückwärts“ begrüßte Christine Langer das Publikum sowie die drei Lesenden Nancy Hünger, Martin Piekar und Yevgeniy Breyger. Der 1990 geborene und in Frankfurt lebende Martin Piekar las mit Leidenschaft aus seinem Buch „Livestream & Leichen“. Als Lyriker bekannt geworden und vielfach ausgezeichnet, schreibt er auch Prosa und wurde im vergangenen Jahr beim Ingeborg Bachmann Preis mit dem Kelag- und dem Publikumspreis geehrt. Martin Piekar zeigte mit seinem lyrischen Wortfeuer, was Lyrik kann – nämlich alles. Nancy Hünger, 1981 in Weimar geboren, leitet seit Oktober 2022 das Studio Literatur und Theater der Universität Tübingen. Ihr Engagement für Literaturvermittlung war bereits am Nachmittag zu spüren, als sie einen lehrreichen Lyrikworkshop an der vh leitete. Hünger las aus ihrem Gedichtband „4 Uhr kommt der Hund“.

Yevgeniy Breyger schreibt über den Krieg

„gott, wie ich politisches sprechen verabscheu, ich liebe aber alle tiere, also auch den mensch“ – diese Zeilen stammen aus dem aufwühlenden Buch „Frieden ohne Krieg“ des 1989 geborenen und vielfach ausgezeichneten Yevgeniy Breyger. Geboren in der Ukraine lebte er fast 25 Jahren in Deutschland, inzwischen in Wien. Breyger sucht nach einer Sprache für seine Betroffenheit über den Krieg und findet Wortschöpfungen, unterschiedliche Tonlagen und Ausdrucksmöglichkeiten: „kriegsfrei, freikrieg“ lautet beispielsweise ein Gedichttitel.

Zum Thema „Freiheit“ wurde eine digitale Wand eingerichtet, die erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Alle am Lyriksommer beteiligten Autorinnen und Autoren haben kurze Statements verfasst, was Freiheit für sie bedeutet, was Freiheit mit Sprache zu tun hat und welche Formen der Freiheit ein poetisches Sprechen abbildet. An einem Poesieautomat konnten sich Gäste Gedichte für die Jackentasche ziehen.

Die Lyriknacht war die Abschlussveranstaltung des vom Verein „Dichter dran“ organisierten Ulmer Lyriksommers. „Ein grandioses Finale, das stärker nicht hätte sein können“, urteilt Veranstalterin Christine Langer, die sich über den gelungenen Abend freut. (AZ)