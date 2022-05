Spanner ist in Ulm mit Fernglas unterwegs – und flüchtet gefährlich

In Ulm wurde am Sonntag ein Spanner auf frischer Tat ertappt. Die Polizei sucht Zeugen für eine Flucht mit heruntergelassener Hose.

Um 17.30 Uhr beobachtete ein 50-Jähriger im Egginger Weg wohl einen Mann und eine Frau auf einem Parkplatz mit seinem Fernglas. Dabei manipulierte er nach Angaben der Polizei mutmaßlich an seinem Geschlechtsteil, um sich selbst zu befriedigen.

Der beobachtete Mann kam auf ihn zu und sprach ihn darauf an. Der ertappte 50-Jährige fuhr daraufhin mit seinem Skoda überstürzt davon, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Seine Flucht über die Königstraße, Söflinger Straße, den Theodor-Heuss-Platz und die Wagnerstraße war deshalb so gefährlich, weil er wohl mehrere rote Ampeln und Stopp-Stellen einfach überfuhr, deutlich zu schnell unterwegs war und einmal gefährlich überholte. Nur durch das richtige Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer konnten Unfälle verhindert werden. Die Polizei stoppte die gefährliche Fahrt. Bei der Kontrolle hatte der Flüchtige seine Hose und den Gürtel immer noch geöffnet und die Unterhose leicht nach unten gezogen.

Die Polizei Ulm sucht Zeugen: Spanner drohen mehrere Anzeigen

Auf den 50-Jährigen kommen mehrere Anzeigen zu.

Die Polizei Ulm ermittelt nun und fragt:

Wer wurde in seinem VW Passat in der Königstraße von dem Skoda

in der Königstraße von dem des Verdächtigen überholt und musste bremsen?

Wer konnte das Fahrverhalten des flüchtigen Skoda auf der

auf der Strecke Königstraße - Söflinger Straße - Theodor-Heuss-Platz -

Wagnerstraße beobachten oder wurde gefährdet?

Wem ist das Verhalten des Verdächtigen im Egginger Weg

aufgefallen?

Wer kann weitere Angaben zu den Taten machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)