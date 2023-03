Spatzenchor gibt Abschiedskonzert für Hans de Gilde

Das Ende einer Ära: Hans de Gilde verlässt nach 25 Jahren als Leiter des Ulmer Spatzenchors seinen Posten. Zu seinem Abschied gibt es ein Konzert.

Nach einem Vierteljahrhundert als Leiter des Ulmer Spatzenchors ist es so weit: Hans de Gilde tritt seinen wohlverdienten Ruhestand an. Der Chor hat aktuell 220 Mitglieder - sowohl Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene - die einen Kinderchor, einen Jugendchor, den Kammerchor Les Passerelles, den de Gilde gegründet hatte, und zwei Vorchorgruppen bilden.

Unter de Gildes Führung haben Sängerinnen und Sänger viel erreicht. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen bei Wettbewerben, Auftritte im Fernsehen und Radio und auch Konzerttourneen im Ausland. So ist de Gilde viel herumgekommen, auch an Orte, die er sonst nie zu Gesicht bekommen hätte. Die Chöre haben in alle möglichen Stilen etwas auf Lager: Volkslieder, Werke der Renaissance und Romantik, bis hin zu zeitgenössischen Werken. Komponisten wie Wilfried Hiller, Rolf Rudin, Christian Ridil oder Bob Chilcott haben dem Ulmer Spatzenchor Werke gewidmet.

Nun heißt es Abschied nehmen

Ab dem 1. März wird die Leitung des Chors von de Gilde in die Hände Salome Rebellos übergeben. Zu seinen Ehren wird es am 26. März um 11 Uhr ein Abschiedskonzert im Ulmer Congress Centrum geben. Das Programm stellt zur Schau, wie abwechslungsreich das Repertoire ist: Das Publikum erwartet Werke von Bach, Bob Chilcott und vieles mehr. Barbara Comes, die Leiterin des Vorchors und des Kammerchors wird ebenfalls verabschiedet. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de sowie Restkarten an der Tageskasse, die am 26.03.2023 um 10 Uhr öffnet. (AZ)

