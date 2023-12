Spatzenchor und Junge Bläser geben ausverkaufte Konzerte

Das traditionelle Doppelkonzert in der Ulmer Pauluskirche stimmte das Publikum auf Weihnachten ein. Der Kinderchor überrascht mit einer besonderen Variante von "Stille Nacht".

Zweimal ausverkaufte Pauluskirche: Das schafft in der Weihnachtszeit traditionell nur das Weihnachts-Doppelkonzert der Ulmer Spatzen und der Jungen Bläserphilharmonie Ulm – beide sind Aushängeschilder der Stadt. Spatzen-Chefin Salome Rebello setzte bei ihrem Debüt - begleitet von Hannes Kalbrecht am Klavier - zur Freude des Publikums gleichzeitig auf Weltweites, das zur Weihnachtszeit passt, und auf viele schön interpretierte Weihnachtsweisen.

So hat das Publikum "Stille Nacht" noch nie gehört und gesehen

Die Jüngsten der Spatzen, der Vorchor, hatten ihren Auftritt nur beim ersten Konzert – beim zweiten standen an der Stelle dieser Jüngsten die Ältesten, Les Passerelles, jene Sängerinnen und Sänger, die einst bei den Spatzen sangen, aber inzwischen erwachsen sind. Ihre klaren, geschulten Stimmen machten unter anderem Palestrinas "Sicut Cervus" nach dem 42. Psalm oder auch zwei hebräische Liebeslieder zum Hörgenuss. Ein ganz besonderes Erlebnis vermittelte Salome Rebello mit dem Kinderchor: Nach Weihnachtsliedern in deutscher und englischer Sprache gab es ein Novum - Franz Grubers "Stille Nacht, heilige Nacht" zunächst von Gebärdensprache begleitet, und dann so, wie es Gehörlose erleben: Die jungen Sängerinnen und Sänger blieben stumm und drückten den Text einzig in Gebärdensprache aus – Musik ungehört. Das hinterließ im Publikum großen Eindruck.

Vom Jahrhunderte alten Weihnachtslied "In dulci jubilo", dessen Text vom in Ulm verstorbenen und begrabenen Dominikanermönch Heinrich Seuse geschrieben wurde, über Edvard Griegs "Weihnacht" bis hin zum "Hallelujah" aus Händels "Messiah" reichte die Bandbreite dessen, was der Jugendchor aus seinem umfangreichen Repertoire präsentierte.

"Hallelujah" begeistert auch als Saxophon-Stück

Josef Christ, der die Junge Bläserphilharmonie Ulm seit 1996 leitet, hatte für den Part des Großen Orchesters der JBU konzertante Blasmusik aufgelegt, von Weihnachtlichem wie "Santa's Journey" bis zur umfangreichen "Symphonic Ouverture" von James Barnes. Absolutes Highlight fürs Publikum war der solistische Auftritt von Maren Eisele, die in diesem Jahr sowohl Bundessiegerin "Jugend musiziert" als auch Förderpreisträgerin "Junge Ulmer Kunst" wurde und inzwischen in Freiburg Musik studiert. Maren Eisele interpretierte mit dem feinen Klang ihres Sopran-Saxophons Leonard Cohens "Hallelujah" – und begeisterte damit das Publikum komplett. Zuvor hatte das JBU-Nachwuchsorchester die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine musikalische Reise durch Weihnachts-Medleys genommen.

Wie könnte das traditionsreiche Doppelkonzert anders enden als mit dem Abendsegen aus Engelbert "Hänsel und Gretel", gesungen von allen Spatzenchören und begleitet von der JBU, und mit dem gemeinsam gesungenen Weihnachtslied "Oh du fröhliche"? Das Dirigat teilten sich bei diesen beiden Publikumsrennern Josef Christ und Salome Rebello auf: Die Spatzen-Chefin dirigierte Chor und Orchester beim Abendsegen, Josef Christ animierte das Publikum am Ende zum Mitsingen beim Weihnachts-Traditional.