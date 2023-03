"Spaziergänger" missbrauchen Museumsplakate

Plus "Protest! gestalten" heißt die aktuelle Ausstellung im Museum Ulm. Unter diesem Motto bewerben nun auch die "Spaziergänger" ihre Demos. Das ärgert die Museumsdirektorin.

Museumsdirektorin Stefanie Dathe ärgert sich. Die Spaziergänger, die noch immer jeden Freitagabend durch Ulm und auch Neu-Ulm marschieren, werben mit einem Plakat des Museums Ulm für ihre Demonstrationen. "Das ist frech", sagt Dathe, "und für uns auch ein Imageschaden."