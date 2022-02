"Spaziergänger" sind auch am Freitag in Ulm unterwegs

Von einem "Tag der Entscheidung" war im Vorfeld in den Sozialen Netzwerken die Rede. Doch auch am Freitag bleibt das Ritual das übliche - nur dass offenbar immer weniger Menschen den Drang verspüren, mitzumachen.

Auch am Freitag fand in der Ulmer Innenstadt eine nicht angemeldete Versammlung statt. Eine angemeldete Gegenversammlung wurde auf dem Ulmer Münsterplatz abgehalten. Mit nach eigenen Angaben starken Kräften war das Polizeipräsidium Ulm vor Ort, um für die Sicherheit der Versammlungen und deren Umfeld zu sorgen. Dabei erhielt die Ulmer Polizei auch Unterstützung vom Polizeipräsidium Einsatz. Der Einschätzung von Teilnehmern waren es mehr Polizeikräfte als sonst - und deutlich weniger "Spaziergänger".

Spaziergänger in Ulm rufen den "Tag der Entscheidung" aus

In den Sozialen Netzwerken hatten die "Spaziergänger" die erneute Demo als "Tag der Entscheidung" hoch stilisiert. Davon war nichts zu spüren. Von 2000 bis 2500 Teilnehmer gingen Beobachter aus. Das wären etwa nur halb so viele wie am vergangenen Freitag,

Doch auch diesmal blieben Beschimpfungen von Journalisten ("Lügenpresse") nicht aus. Bei ihren Maßnahmen setzte die Polizei laut Pressemitteilung auf Deeskalation, Kommunikation und Transparenz. Deshalb seien auch Anti-Konflikt-Teams im Einsatz gewesen. Die Polizei lenkte die Menge stärker als sonst. sie sorgte etwa an der Kreuzung von Olgastraße und Frauenstraße dafür, dass keine "Spaziergänger" in Richtung Karlstraße oder Münchner Straße laufen.

Angesichts der in der Stadt Ulm geltenden Allgemeinverfügung hatte die Polizei schon im Vorfeld der nicht angemeldeten Versammlung die Teilnehmer auf die Einhaltung dieser hingewiesen und entsprechende Durchsagen fortlaufend wiederholt.

Bevor die nicht angemeldete Versammlung los zog, stellte die Polizei einen alkoholisierten Mann fest. Der hielt sich nicht an die Verfügung und erhält eine Anzeige.

Lesen Sie dazu auch

Während der Aufzug durch die Ulmer Innenstadt ging, musste die Polizei den Verkehr regeln und Straßen sperren. Durch die Teilnehmer kam es nur zu geringen Behinderungen des Verkehrs, weil der Fokus der Polizei auf verkehrslenkenden Maßnahmen und der Aufrechterhaltung eines steten Verkehrsflusses sowie der Umsetzung der neuerlich ergangenen Wegeauflagen lag. Gegen eine 35-Jährige, eine 33-Jährige und einen 59-Jährigen ermittelt die Polizei als mutmaßliche Leiterinnen oder Leiter der nicht angemeldeten Versammlung. Ein Mann beleidigte Polizeibeamte und muss sich nun dafür verantworten. In der Platzgasse goss eine Person heißes Wasser aus dem Fenster auf Teilnehmer der unangemeldeten Versammlung. Die von der Polizei ermittelten Personen sehen nun Strafanzeigen entgegen.

Gegendemo am Ulmer Münster wird gestört

Die angemeldete Gegen-Demo am Münster wurde laut Polizei gestört. Ein 43-Jähriger warf eine Flasche und leistete Widerstand gegen die Polizei. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Die Polizei nahm den aggressiven Mann fest und zeigte ihn an. Zwei Störer erhielten Platzverweise. (AZ)