"Spaziergänger" stößt Radfahrer zu Boden

Bei der Demonstration in Ulm ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Die Polizei ermittelt.

Mit vielen Beamtinnen und Beamten war die Polizei auch am Freitagabend in der Ulmer Innnenstadt präsent: Die "Spaziergänger" waren wieder unterwegs. Zusätzlich fand auf dem Münsterplatz eine Gegendemonstration statt, die im Gegensatz zu dem "Spaziergang" angemeldet war. Während die Protestierenden durch die Ulmer Innenstadt und nach Neu-Ulm marschierten, musste die Polizei den Verkehr regeln und Straßen sperren. Der Protestzug behinderte den Verkehr. In der Donaustraße stieß ein Teilnehmer einen Mann von seinem Fahrrad. Der erlitt leichte Verletzungen und erstattete Anzeige. Gegen eine Person ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, weil er als mutmaßlicher Leiter der nicht angemeldeten Demonstration fungiert haben soll. Die angemeldete Versammlung am Münster verlief ohne besondere Vorkommnisse. (AZ)