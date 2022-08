Ulm

vor 37 Min.

"Spaziergang" in Ulm heute erstmals als offiziell angemeldete Versammlung

Lokal Seit Weihnachten gibt es die "Corona-Spaziergänge" in Ulm. Bislang waren die Demos nie angemeldet, heute das erste Mal ganz offiziell - mit einer neuen Route.

Von Michael Kroha

Es waren einst mehrere tausend Menschen, die in Ulm und Neu-Ulm gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und den "Impfzwang" auf die Straßen gingen. Inzwischen nehmen an den immer noch wöchentlich stattfindenden "Spaziergängen" um die hundert Personen teil. Bis zuletzt waren die Versammlungen weiterhin unangemeldet. Doch nun die Kehrtwende. Erstmals wird es an diesem Freitag, 26. August, eine offiziell angemeldete Versammlung unter dem Motto "Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung" geben – mit einer anderen Route.

