SPD-Antrag: Mehr Gehalt für Ulmer Orchestermusiker

Die Ulmer SPD will aus dem Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm ein B-Orchester machen. Die höhere Bezahlung soll auch die musikalische Qualität der Gruppe sichern.

Um die gute Qualität der Ulmer Philharmoniker zu erhalten, müsse den Musikerinnen und Musiker ein besseres Gehalt gezahlt werden. Diese Meinung ist die Ulmer SPD-Fraktion um Bürgermeisterkandidat Martin Ansbacher. Sie beantragt die Aufstufung des Philharmoniker von einem C- zu deinem B-Orchester.

Von C zu B - was bedeutet das eigentlich? Die Buchstaben beziehen sich auf den Tarifvertrag für die Musiker in Konzert- und Theaterorchestern, kurz TVK. Bezahlt werden die Musiker in den Kategorien A bis D, die allerdings nur indirekt etwas über die Qualität aussagen, sondern über die Größe des Orchesters, das je nach Anzahl seiner Planstellen einsortiert wird. Stimmen die Verantwortlichen zu, kann aber auch ein eigentlich zu kleines Orchester höher gruppiert werden. Das will die SPD nun mit ihrem Antrag erreichen.

Qualifizierte Musiker sollen nicht bei der Konkurrenz landen

Die Partei teilt mit: " Ulm besitzt das älteste Stadttheater Deutschlands und rühmt sich seiner drei Sparten. Mehrfach wurde die Einstufung seines Philharmonischen Orchesters diskutiert. Wir denken, dass es nun wirklich an der Zeit ist, die Anhebung zur Stufe B anzugehen." Man müsse mittel- und langfristig die Qualität des Orchesters sichern, heißt es in dem Antrag weiter. Fast alle anderen Orchester in vergleichbaren Städten Süddeutschlands seien in die Vergütungsgruppen A oder B eingestuft. Die SPD-Gemeinderäte fürchten, dass sich gute Musikerinnen und Musiker dann eher bei der Konkurrenz bewerben würden.

Dass es bisher dennoch immer wieder gelang, "herausragende Mitglieder" für das Orchester anzuwerben, liege am Durchhaltevermögen des Theaters Ulm, glauben die Mitglieder der SPD-Fraktion. "Es könnte also durchaus geschehen, dass bei einem nächsten Bewerbungsverfahren das Theater aufgrund seines "Stempels" C-Orchester die Neubesetzung weniger qualifiziert ausfällt", fürchten sie. Das Theater Ulm biete eine hohe künstlerische Qualität sowie ein Theatergebäude in gutem Zustand. Der einzige "Makel" sei die Vergütungsgruppe des Orchesters. Diesen auszuräumen würde auch zum Selbstwertgefühl des Theaters und der ganzen Stadt beitragen. Die SPD-Fraktion beantragt daher im Gemeinderat die Anhebung auf die Vergütungsstufe B, entsprechende Gelder sollen dazu im Haushalt bereitgestellt werden. Wann der Gemeinderat dazu eine Entscheidung fällt, steht noch nicht fest, die Haushaltsberatungen laufen. (mit AZ)