SPD will strengeres Böllerverbot auf dem Ulmer Münsterplatz

Der Münsterplatz ist an Silvester ein beliebtes Ziel. Obwohl vor Kirchen eigentlich nicht geböllert werden darf, fliegen hier die Knaller umher.

Eigentlich darf nahe an Kirchen nicht geböllert werden. In Ulm interessiert das aber oftmals niemand am Silvesterabend. Das soll sich ändern.

Aus Kreisen der Münstergemeinde wurde die Fraktion der SPD im Ulmer Gemeinderat wegen der Belästigung durch Böller und andere Feuerwerkskörper während des Gottesdienstes am Silvesterabend angesprochen. Wie die beiden Stadträte Holger Oellermann und Martin Rivoir schildern, sei es im vergangenen Jahr praktisch unmöglich gewesen, den Gottesdienst geordnet abzuhalten. Geböllert wird seit Jahrzehnten auf dem Ulmer Münsterplatz, auch wenn vor Kirchen grundsätzlich ein Böllerverbot gilt. In einem Schreiben an OB Gunter Czisch bittet die Fraktion um Informationen, wie die Stadtverwaltung zukünftig dieses Verbot während des Silvestergottesdienstes durchsetzen will. Mit Knallern begrüßten die Menschen in der Silvesternacht das neue Jahr gerne auch am Ulmer Münsterplatz. Foto: Alex Kaya Wo in Ulm an Silvester nicht geböllert werden darf Bei Kinder- und Altenheimen, Krankenhäusern und Kirchen ist das Zünden von Böllern und Raketen aus Lärmschutzgründen untersagt. Außerdem sind Silvesterfeuerwerke in unmittelbarer Nähe von Fachwerkhäusern oder Holzlagern zum Schutz vor Bränden verboten. Dies ist bundesweit in der Sprengstoffverordnung festgelegt. (heo)

