Spektakuläres Foto: Das ist der wohl ungewöhnlichste Weihnachtsbaum des Jahres

Die Ulmer Blaulichtorganisationen haben einen originellen Weg gewählt, frohe Weihnachten zu wünschen. Die Geschichte hinter einem spektakulären Foto.

Mit einem ganz ungewöhnlichen Weihnachtsbaum grüßten alle Ulmer Hilfsorganisationen in diesem Jahr die Menschen in der Region an Heiligabend gleichzeitig über ihre Social-Media-Kanäle, gerade auch, um die Haupt- und Ehrenamtlichen zu würdigen, die an den Feiertagen im Einsatz sein würden. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein futuristischer, leuchtender Weihnachtsbaum, wurde in Stunden präziser Park-Feinarbeit für den Weihnachtsgruß erstellt.

Blaulicht-Weihnachtsbaum: DRK, ASB, DLRG und THW rund um Ulm beteiligt

Dass es sich um keinen echten Weihnachtsbaum handelt, der da in im Dunkel der Nacht leuchtet, lässt sich schnell erkennen. Die Geschichte dahinter: Auf eine Initiative der Ulmer Feuerwehr hin, alle Blaulichtorganisationen für eine solche Aktion zusammenzubringen, trafen sich Vertreter sämtlicher Blaulichtorganisationen und „bastelten“ in dreistündiger Arbeit den Christbaum mit Fahrzeugen ihrer jeweiligen Organisationen auf der Hubschrauberlandefläche am Bundeswehrkrankenhaus.

Die Baumform bilden Fahrzeuge der Feuerwehr, des DRK und des ASB, der Landes- und der Bundespolizei, der DLRG, des THW und der Notfallseelsorge. Den blinkenden Stern auf der Spitze des Baumes selbst stellt der Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22" der Flugrettung dar. Den leuchtenden Stamm des Baumes schuf ein Feuerwehrkran, umwickelt mit leuchtenden Girlanden. Und das Foto am Ende? Das machte der Leitende Hubschrauber-Notarzt Björn Hossfeld von einer Drehleiter aus.

Lesen Sie dazu auch