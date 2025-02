Sperrung am Blaubeurer Ring: Schranke auch in der dritten Woche beschädigt

Die Schranke, die am Blaubeurer Tor in Ulm die Bauarbeiter vor dem Straßenverkehr schützen soll, ist auch in der dritten Woche wieder beschädigt worden. Allein in der ersten Woche mussten Techniker fünf Mal für Reparaturen gerufen werden. Zwar wurde es zwischenzeitlich etwas besser, doch immer noch übersehen Autofahrer Verkehrszeichen und den rot blinkenden Schrankenarm. Die Schranke öffnet dank Kennzeichenerkennung normalerweise nur für Anwohner, Baustellenfahrzeuge und Einsatzfahrzeuge.

Am Freitagnachmittag touchierte der Fahrer eines Audi Sportwagen die Schranke von der Blaubeurer Straße Richtung Neu-Ulm. Der Mann fuhr weiter in Richtung Baustelle. Doch angesichts der Baggerarbeiten mitten auf der Fahrbahn entschloss er sich zum Umkehren und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zurück in die Blaubeurer Straße. Dort stand er vor der verschlossenen Schranke und kam erst raus, als sich eine Anwohnerin in der Erfassungsbereich der Kennzeichenerkennung stellte und dadurch der Schrankenarm die Durchfahrt freigab.

Die bereits wartende Polizei nahm die Sachbeschädigung auf, damit die Stadt Ulm den Schaden an der Schranke ersetzt bekommt.