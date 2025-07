Sperrungen und Ersatzverkehr: Baustelle am Willy-Brandt-Platz steht bevor

Ab Montag, 4. August, wird die SWU den ÖPNV-Knotenpunkt Willy-Brandt-Platz aufgrund seines fortgeschrittenen Alters vollständig sanieren. Dazu zählt das Verlegen von 550 Metern neuem Gleis für die Straßenbahn. Außerdem werden die Bahnsteigkanten für längere Straßenbahnfahrzeuge umgebaut. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 24. August andauern. In den Tagen vor dem Sanierungsstart kommt es vereinzelt bereits zu Vorarbeiten.

Die Arbeiten werden im Zweischichtbetrieb von 6 bis 22 Uhr stattfinden, teilt die SWU mit. Die Linie 1 wird in beiden Richtungen als Schienenersatzverkehr im Einsatz sein und umgeleitet. Sie verkehrt zwischen den Haltestellen Ehinger Tor und Staufenring über die Haltestellen Steinerne Brücke, Rathaus Ulm, Haus der Begegnung und Congress Centrum. In diesem Zeitraum ist die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen aufgrund von Platzmangel nicht möglich.

Die Linien 4 und N4 können die Haltestelle Willy-Brandt-Platz sowie Rosen- und Hafengasse nicht bedienen. Es wird eine Ersatzhaltestelle im Staufenring (Richtung Wiblingen) beziehungsweise in der Löfflerstraße (Richtung Böfingen Süd) eingerichtet. Die Linie 15 kann die Haltestelle Willy-Brandt-Platz nicht bedienen, ersatzweise wird die Haltestelle Donaustadion angefahren.

Die Kreuzung Olgastraße/Münchnerstraße/König-Wilhelm-Straße wird zwischen dem 4. und 10. August voraussichtlich für vier Nächte vollständig gesperrt. Die Olgastraße in Richtung Osten wird zwischen dem 4. und 15. August ab der Höhe Parkstraße gesperrt. Umleitungsmöglichkeiten werden vor Ort ausgeschildert. (AZ)