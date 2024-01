Spezialkräfte beenden Geiselnahme am Münsterplatz mit Schüssen

Ein bewaffneter Mann hält mindestens eine Person in einem Geschäft im Ulmer Zentrum fest. Als er das Gebäude verlässt, greift die Polizei zu.

Um 20.20 Uhr fallen Schüsse, sie sind deutlich auf dem Münsterplatz zu hören. Das Areal samt umliegenden Straßen ist von einer Vielzahl an Polizistinnen und Polizisten abgesperrt. Die Schüsse werden von Einsatzkräften abgegeben. Sie sind das Ende einer Geiselnahme, bei der mindestens ein Mensch rund eineinhalb Stunden lang von einem bewaffneten Mann festgehalten wurde.

Cafés, Bars und Restaurants im Ulmer Zentrum sind am Freitagabend gut besucht, als der bewaffnete Täter gegen 18.45 Uhr mindestens eine Person in seine Gewalt nimmt. Ein gepanzertes Fahrzeug und zahlreiche weitere Polizeiautos kommen. Beamtinnen und Beamte füllen den Münsterplatz, darunter Spezialkräfte. Immer wieder ist Martinshorn zu hören, in Restaurants und Kneipen wird indes weiter gegessen und getrunken.

Geiselnahme am Münsterplatz: Großeinsatz der Polizei in Ulm

Die Polizei sperrt den Münsterplatz mit Flatterband ab. Immer wieder werden Passantinnen und Passanten weggeschickt. Es gibt Diskussionen, weil manche die Anweisungen nicht befolgen wollen. Das Stadthaus wird geräumt. Dort hat es am Abend eine Veranstaltung gegeben. Nähere Auskünfte geben die Sicherheitskräfte rund um den Einsatzort nicht. Doch dass eine Geiselnahme hinter dem Einsatz steckt, spricht sich schnell herum. Gerüchte machen die Runde, dass mehrere Menschen in einem Café festgehalten werden. Polizeisprecher Thomas Hagel sagt unserer Redaktion, eine Geisel sei in einem Geschäft festgehalten worden. Ob weitere Menschen in der Gewalt des bewaffneten Mannes waren, lässt er offen. Gefahr für die Allgemeinheit habe nicht bestanden, sagt Hagel.

Gegen 20.20 Uhr verlässt der bewaffnete Geiselnehmer nach Angaben der Polizei mit der Geisel das Geschäft, um zu flüchten. Das Spezialeinsatzkommando schießt viermal. Die Geisel bleibt der Polizei zufolge unverletzt. Der Täter wird festgenommen, offenbar ist er verletzt. Doch auch das kommentiert die Polizei bis Freitagabend, 22 Uhr, nicht. Die Staatsanwaltschaft kündigt an, noch in der Nacht erste Informationen zu veröffentlichen. Während Rettungsdienst und Feuerwehr den Münsterplatz verlassen, geht die Arbeit der Polizei weiter. Der Münsterplatz bleibt für die Spurensicherung gesperrt.

Zu den Hintergründen der Geiselnahme liegen es bislang keinerlei Informationen vor. Vollkommen unklar ist, ob es eine Beziehung zwischen Täter und Geisel gibt oder nicht.

