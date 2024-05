Kultur leidet unter steigenden Kosten: Was in Biergärten geboten ist

Plus Die Biergärten Teutonia und Liederkranz sind eine Institution in der Ulmer Friedrichsau. Doch steigende Kosten erschweren auch hier den Kulturbetrieb.

Die Biergartenkultur in Zeiten hoher Kosten und sparsamer werdenden Publikums: Er hat sein Kulturprogramm im Biergarten Teutonia in der Friedrichsau deutlich reduzieren müssen, berichtet Teutonia-Wirt Stefan Beilhardt: GEMA, gestiegene Energiekosten und erhöhte Mehrwertsteuer machen es ihm nicht mehr möglich, jeden Abend eine Band, einen Künstler oder eine Kapelle auftreten zu lassen, wie das Publikum im Teutonia-Biergarten das gewöhnt ist. Samuel Rettig im benachbarten "Liederkranz"-Biergarten sieht die Lage entspannter.

Beilhardt selbst findet es "unheimlich schade", so reduzieren zu müssen, aber aus wirtschaftlichen Gründen sei es einfach nicht mehr drin, jeden Abend im Teutonia-Biergarten Kulturprogramm zu machen. Seine Kosten seien um etwa 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, und das gehe nun zulasten der Kultur. Zudem habe er Künstlerinnen und Künstlern aufgrund der Kostenexplosion absagen müssen, mit denen er über Jahre ein gutes Verhältnis pflegte. "Das Kulturprogramm war praktisch für die Biergartenbesucher immer gratis, und jeden Abend 250 Euro aus eigener Tasche pro Künstler hinlegen zu müssen, das ist nicht mehr drin." 50 Euro etwa betragen die GEMA-Kosten jeweils, sagt Beilhardt.