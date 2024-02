Ulm

vor 2 Min.

Sprechende Bäume und neuer Archaeopteryx: Das NaMu hat viel vor

Plus Das Ulmer Naturmuseum ist nach einem Besucherrekord im vergangenen Jahr auf Erfolgskurs. Mit diesen Ausstellungen und Projekten will es das Publikum heuer locken.

Von Dagmar Hub

Das Jubiläumsjahr, zu dem unter anderem Christoph von der Sendung mit der Maus Ulm einen Besuch abstattete, brachte dem Naturmuseum Ulm nicht nur seinen neuen Namen, von dem Leiterin Cora Carmesin hofft, dass er die nächsten hundert Jahre bestehen möge, sondern auch einen Besucherrekord: Fast doppelt so viel Publikum kam wie im Vorjahr, und in den ersten sechs Wochen dieses Jahres setzte der Trend sich fort. Das Naturmuseum blickt positiv in ein neues Jahr mit einem vollen und vielfältigen Veranstaltungsprogramm.

Cora Carmesin schmunzelt, wenn sie sagt, dass es vor der Existenz eines Einstein Discovery Centers in Ulm bereits seit gut hundert Jahren ein "Vielstein Discovery Center" gibt: Zahlreiche Ammoniten und Fossilien liegen zum Beispiel in den Schatzkammern des Museums. Doch bei Weitem geht es nicht nur ums Verwahren und Zeigen: Das neue Jahresprogramm steckt voller kreativer Ideen, um Natur und Wissen an den Mann und an die Frau zu bringen. Für Kinder gibt es dazu sogar zwei eigene kleine Figuren, ein Schäfchen und einen Igel. Und das nicht zufällig – denn auch wenn man es kaum glauben mag, frühere Leiter der naturkundlichen Sammlung in Ulm hießen tatsächlich Ludwig Schäfle und Karl Igel.

