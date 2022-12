Ulm

Sprinkleranlage setzt an Heiligabend die Sedelhöfe in Ulm unter Wasser

Ein Mann soll absichtlich eine Sprinkleranlage in den Sedelhöfen geöffnet und so einen erheblichen Wasserschaden verursacht haben.

Eine geöffnete Sprinkleranlage richtete an Heiligabend erheblichen Schaden in den Sedelhöfen an. Ein Mann soll den Wasserschaden absichtlich verursacht haben.

Am Morgen des Heiligabend ist gegen 6 Uhr ein Wasserschaden in einem Gebäudekomplex in Ulm festgestellt worden. Das teilt die Polizei so mit. Bei diesem Gebäudekomplex handelt es sich um die Sedelhöfe. Büroräume und Geschäfte - darunter H&M und das Fitnessstudio Topfit - vom 2. Stock abwärts bis ins Untergeschoss waren betroffen. Teilweise sei das Wasser mehrere Zentimeter hoch gestanden, so die Polizei. Die Feuerwehr musste ausrücken und das Wasser absaugen. Wasserschaden in den Sedelhöfen Ulm: Schaden im sechsstelligen Bereich Der entstandene Schaden war erheblich. Auch Deckenteile seien durch die Einwirkung des Wassers herabgefallen. Die Schadenshöhe dürfte einen sechsstelligen Betrag erreichen, vermutet die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass im 2. Stock eine Wasserleitung der Sprinkleranlage geöffnet war. Die Polizei geht von Vorsatz aus, die Leitung soll mit Absicht geöffnet worden sein. "Ein gewisser Tatverdacht richtet sich gegen einen Mann, der in der Nacht bereits aufgefallen war", teilen die Ermittler mit. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Ulm-Mitte. Zur Spurensicherung wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. (AZ)

