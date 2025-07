Sprinter umgekippt: B10 nach Unfall in Richtung Dornstadt gesperrt

Auf der B10 bei Ulm ist kurz nach dem Lehrer-Tal-Tunnel am Dienstagabend ein Unfall passiert. Ein Sprinter ist nach ersten Informationen eines Polizeisprechers umgekippt. Der Fahrer soll alkoholisiert gewesen sein. Zur Stunde laufen weiterhin die Aufräumarbeiten, so der Sprecher gegen kurz nach 21 Uhr. Die Bundesstraße sei demnach weiterhin in Richtung Dornstadt gesperrt. Der Verkehr wird am Blaubeurer-Tor-Ring über die B28 umgeleitet. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Der Artikel wird aktualisiert, sobald wir neue Informationen haben.