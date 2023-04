SSV Ulm eröffnet am 1. Mai die Freibadsaison

Das Freibad des SSV Ulm 1846 wird am Montag, 1. Mai für alle Mitglieder öffnen. Vereinspräsident Willy Götz lädt zum traditionellen Anschwimmen ein.

Es ist wieder so weit: Am kommenden Montag, 1. Mai, öffnen sich um 9 Uhr die Türen des vereinseigenen Freibads. Den Saisonstart perfekt macht das traditionelle Anschwimmen mit dem Präsidenten. Willy Götz freut sich auf viele wagemutige Mitglieder, die sich gemeinsam mit ihm am Montag um 11 Uhr in die „Fluten stürzen“.

Wer darf in das SSV-Bad?

„Ich befürchte, aufgrund der aktuellen Witterung könnte der erste Sprung ins Schwimmerbecken in diesem Jahr etwas frischer werden als in den vergangenen Jahren“, so Götz. Als kleine Belohnung hinterher wartet auf die „Anschwimmer“ eine Tasse Tee, die von Schwimmmeister Dimitriy Mironov persönlich gereicht wird. „Das wird die Schwimmerinnen und Schwimmer nach dem Bad wieder auf Temperatur bringen“, weiß Mironov. Das Freibad ist eine ziemlich exklusive Angelegenheit für die 10.000 Mitglieder: Diese können aber gegen Gebühr pro Saison dreimal Gäste mitbringen.

Riverside und Fifty Eight servieren Burger und Co

Das Freibad ist am Starttag von 9 bis 13.00 Uhr geöffnet. Zum Start in die diesjährige Freibadsaison gelten dann, im Anschluss an den Saisonstart, vom 2. Mai bis 15. Mai verkürzte Öffnungszeiten. Ab Samstag, 15. Mai, hat das traditionsreiche SSV Ulm 1846 Freibad dann zu den regulären Zeiten geöffnet, inklusive Frühschwimmen. Für die frei zugängliche Gastronomie ist nach wie vor der Shop Fifty Eight samt dem integrierten Lokal Riverside von Luca und Hannes vom Riverside zuständig. (AZ)