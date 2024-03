Ulm

vor 16 Min.

SSV Ulm Fußball im Aufwind: Donaustadion soll bundesligatauglich werden

Plus Nach dem Sieg gegen Sandhausen grüßen die Kicker des SSV Ulm von der Tabellenspitze. In der Lokalpolitik werden jetzt Stimmen laut, das Stadion fit für die 2. Liga zu machen.

Von Oliver Helmstädter

Spitzenreiter. Der SSV Ulm ist derzeit Erster in der Dritten Liga, ein Aufstieg in die zweite Fußballbundesliga gehört nicht gänzlich in das Reich von Fantasten. Die größte Fraktion im Ulmer Gemeinderat wendet sich nun schriftlich an den neuen OB Martin Ansbacher.

Die Freien Wähler wollen mit dem Antrag auch vermeiden, dass sich Fehler aus der Vergangenheit wiederholen. Im Zuge des Aufstiegs in die Dritte Liga, der untersten Schwelle zum Profifußball, seien die nötigen Informationen zur Ausstattung des Stadions verspätet bekannt geworden. "Es wäre sinnvoll bereits jetzt, nachdem der SSV Ulm 1846 Fußball die Lizenz für die 2. Liga beantragt hat, die Bedingungen, welche an das Stadion gestellt werden im Detail zu erfragen", schreibt die Fraktion im Antrag an OB Ansbacher. Damit könnte dann rechtzeitig ein Umbau geplant und Mittel dafür eingestellt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen