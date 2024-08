SSV Ulm gegen Bayern München: So gewaltig war die Ticket-Nachfrage

Die Schlange vor dem Kassenhäuschen am Ulmer Donaustadion war am Montag sehr lang. Mehr als 100 Personen standen an für Tickets für das DFB-Pokalspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Bayern München. Fünf Stunden harrte der erste in der Reihe vor dem geschlossenen Rolltor aus. Die Nachfrage im Internet war jedoch um ein Vielfaches höher. Es dürfte gar die größte Ticket-Nachfrage in der bisherigen Klubgeschichte gewesen sein. Die geübte Kritik mancher kann der Verein nicht nachvollziehen. Probleme seien keine bekannt. „Es hat alles funktioniert“, sagt Max Rieck, Pressesprecher des SSV Ulm 1846 Fußball.

