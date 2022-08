Ulm

vor 22 Min.

Stadt erteilt Fanprojekt beim SSV Ulm 1846 Fußball eine erneute Absage

Lokal Im Ausschuss für Sport und Sicherheit der Stadt Ulm werden die aktuellen Fanstrukturen beim SSV Ulm 1846 Fußball beleuchtet. Gibt es einen Bezug zur rechten Szene?

Von Stephan Schöttl

Im Dezember 2021 sorgte ein Beitrag in der ARD-Sportschau für Aufregung. Der SSV Ulm 1846 Fußball täte zu wenig gegen radikale Fangruppen. Speziell gegen Neonazis in der Szene. Auch in der Kommunalpolitik schlug das hohe Wellen. FWG-Fraktionsvorsitzender Reinhold Eichhorn, der sich im Stadtverband für Sport viermal jährlich mit Angehörigen der Ulmer Sportklubs austauscht, forderte eine Diskussion über Fanprojekte bei den Spatzen, im Juni schließlich hatte er einen Antrag an Oberbürgermeister Gunter Czisch gestellt, schnellstmöglich einen umfassenden Bericht über Maßnahmen des Vereins zur Problem-Fangruppe im Gemeinderat zu erhalten.

