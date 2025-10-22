Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Stadt Ulm streicht Förderung für Akademietheater

Ulm

Stadt Ulm streicht Förderung für Akademietheater

Seit 1994 gibt es den Verein Akademietheater Ulm. Nun hat der Kulturausschuss in nicht öffentlicher Sitzung entschieden, keinen Betriebskostenzuschuss mehr zu zahlen.
    • |
    • |
    • |
    • |
    2019 hatten AdK-Schulleiter Ralf Rainer Reimann und Geschäftsführerin Lisa Dietrich die Einweihung ihres neuen Spielortes gefeiert. Nun streicht die Stadt den Betriebskostenzuschuss für den Akademietheater-Verein.
    2019 hatten AdK-Schulleiter Ralf Rainer Reimann und Geschäftsführerin Lisa Dietrich die Einweihung ihres neuen Spielortes gefeiert. Nun streicht die Stadt den Betriebskostenzuschuss für den Akademietheater-Verein. Foto: Felix Oechsler (Archivfoto)

    Die Stadt Ulm informiert per Pressemitteilung über eine Entscheidung, die der Fachbereichsausschuss Kultur des Ulmer Gemeinderats am 17. Oktober in einer nicht öffentlichen Sitzung getroffen hat. Man werde demnach die finanzielle Förderung des Vereins Akademietheater Ulm e. V. beenden, teilt die Stadt mit.

    Der Verein Akademietheater Ulm, gegründet 1994, lege seinen Schwerpunkt auf zeitgenössische Aufführungen, Klassiker, Eigenproduktionen sowie experimentelle, gattungsübergreifende Formen. Dieses Theater werde bis dato von der Stadt Ulm mit einem Betriebskostenzuschuss gefördert, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

    In der nicht öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses wurde über die Fortführung der städtischen Förderung beraten. Dabei hat die Mehrheit des Ausschusses unter Einhaltung der Förderrichtlinien und Berücksichtigung einer nachhaltigen Haushaltsführung entschieden, die finanzielle Unterstützung des Vereins nicht zu verlängern. Über weitere Details sei zwischen der Stadt Ulm und dem Verein Stillschweigen vereinbart worden.

    In der Mitteilung heißt es weiter: „Die Stadt Ulm bedankt sich ausdrücklich bei allen Beteiligten des akademietheater ulm e. V. für ihr langjähriges Engagement, ihre Kreativität und die wertvollen Impulse, die sie für die Ulmer Kulturszene gesetzt haben. Zahlreiche Projekte und Aufführungen haben das kulturelle Leben der Stadt bereichert und die Vielfalt der darstellenden Künste sichtbar gemacht.“ (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden