Stadt Ulm streicht Förderung für Akademietheater

Die Stadt Ulm informiert per Pressemitteilung über eine Entscheidung, die der Fachbereichsausschuss Kultur des Ulmer Gemeinderats am 17. Oktober in einer nicht öffentlichen Sitzung getroffen hat. Man werde demnach die finanzielle Förderung des Vereins Akademietheater Ulm e. V. beenden, teilt die Stadt mit.

Der Verein Akademietheater Ulm, gegründet 1994, lege seinen Schwerpunkt auf zeitgenössische Aufführungen, Klassiker, Eigenproduktionen sowie experimentelle, gattungsübergreifende Formen. Dieses Theater werde bis dato von der Stadt Ulm mit einem Betriebskostenzuschuss gefördert, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

In der nicht öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses wurde über die Fortführung der städtischen Förderung beraten. Dabei hat die Mehrheit des Ausschusses unter Einhaltung der Förderrichtlinien und Berücksichtigung einer nachhaltigen Haushaltsführung entschieden, die finanzielle Unterstützung des Vereins nicht zu verlängern. Über weitere Details sei zwischen der Stadt Ulm und dem Verein Stillschweigen vereinbart worden.

In der Mitteilung heißt es weiter: „Die Stadt Ulm bedankt sich ausdrücklich bei allen Beteiligten des akademietheater ulm e. V. für ihr langjähriges Engagement, ihre Kreativität und die wertvollen Impulse, die sie für die Ulmer Kulturszene gesetzt haben. Zahlreiche Projekte und Aufführungen haben das kulturelle Leben der Stadt bereichert und die Vielfalt der darstellenden Künste sichtbar gemacht.“ (AZ)