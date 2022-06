Ulm

17:30 Uhr

Stadt Ulm beschließt Zuschüsse für Roxy, JUB und Co.

Lokal Die Stadt Ulm unterstützt viele kulturelle Einrichtungen. Der Kulturausschuss hat nun über seine Förderung für das Roxy und verschiedene Kinder- und Jugendtheater beraten.

Von Dagmar Hub

Das Ulmer Roxy sowie die Kinder- und Jugendtheater in Ulm erhalten auch in Zeiten knapper Haushaltskassen Förderung: Der Ulmer Gemeinderat beschloss einstimmig eine Budgetvereinbarung, die dem Roxy für die Jahre 2023 bis 2025 eine institutionelle Förderung von fast 400.000 Euro jährlich sichert. Darüber hinaus erhält die Roxy GmbH einen jährlichen Investitionskostenzuschuss von 25.000 Euro für dringend benötigte Neu- und Ersatzanschaffungen in der Gastronomie und der Technik.

