Stadt Ulm stoppt Vergabe von Bauplätzen in Jungingen zum zweiten Mal

Ulm wollte besonders genau auf Rechtssicherheit achten. Doch wieder klagte eine erfolglose Bewerberfamilie gegen die Bauplatzvergabe "Unter dem Hart". Und nun?

Erneut geht ein Bewerberpaar gegen die Vergabe der Bauplätze im Baugebiet "Unter dem Hart" in Jungingen gerichtlich vor. Vor einem Jahr war das Verfahren schon einmal abgebrochen worden. Damals wie heute hatten erfolglose Bewerber gegen die Auswahl geklagt. Dabei wollte die Stadt diesmal besonders genau auf Rechtssicherheit achten.

909 Bewerbungen waren bis zum Abschluss der Bewerbungsfrist am 18. Januar um 12 Uhr eingegangen. Die Kriterien dafür hat der Gemeinderat ausgearbeitet, ein Punktesystem sollte ausschlaggebend sein. Für Gleichstand war eine öffentliche Verlosung unter notarieller Aufsicht vorgesehen. Die Verlosung ist vorüber, doch das Verfahren steht wieder still. Die 40 erfolgreichen Bewerbenden wurden bereits aufgefordert, die Bauplätze auszuwählen. Doch bis das Verwaltungsgericht Sigmaringen entscheidet, ist der Verkauf der Baugrundstücke gestoppt.

Baugebiet "Unter dem Hart": Klage gegen Ulmer Vergabeverfahren

Geklagt hat ein kinderreiches Ehepaar – weil die Vergabeleitlinien die Zahl der anzurechnenden Kinder auf drei beschränkt und Junginger Bewerbende für ihre Ortsansässigkeit eine höhere Punktzahl erhielten als Bewerbende aus anderen Stadtteilen oder Ulmer Ortschaften. Das teilt ein Sprecher der Stadt Ulm mit. Der Gemeinderat hatte die Entscheidung über die Vergaberichtlinien zunächst zurückgestellt und erst in einem zweiten Anlauf getroffen – alles sollte sicher sein. Nun räumt Erster Bürgermeister Martin Bendel ein: "Wir mussten zwar mit einem solchen Szenario rechnen." Er betont jedoch auch: "Für die betroffenen Familien, die seit Jahren auf einen Bauplatz für ihr Eigenheim warten, ist das aber mehr als ärgerlich." Eigentlich war der Abschluss der Kaufverträge für die Zeit nach den Osterferien geplant gewesen. Der Bedarf an Wohnraum in Ulm ist groß, erst am Dienstag hatte Oberbürgermeister Gutner Czisch mit Nachdruck auf die Probleme hingewiesen.

Bendel gibt sich zuversichtlich, denn die neue Vergabeleitlinie sei auf der Grundlage intensiver Beratungen in den städtischen Gremien und nach den Vorgaben der ersten Gerichtsentscheidung gestaltet. Er unterstreicht: "Wir gehen fest davon aus, dass sie einer gerichtlichen Überprüfung Stand halten wird. Die Stadt Ulm wird die Bewerbenden über den Ausgang dieses Gerichtsverfahrens und den weiteren Gang des Vergabeverfahrens informieren. (mase/AZ)