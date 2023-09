Stadt Ulm sucht einen neuen Pächter für die Stiege

Vor knapp zehn Jahren ist aus dem ehemaligen Treppenaufgang mit öffentlicher Toilette ein beliebter Sommertreffpunkt geworden. Nun soll ein neuer Pächter übernehmen.

Die Stiege soll einen neuen Pächter bekommen. Mit einem öffentlichen Aufruf, den die Stadt Ulm am Samstag auf ihrer Website und in den sozialen Medien geteilt hat, sucht sie einen Nachfolger für Petra Schmitt und den Förderverein für junge Künstler, die die Stiege seit 2014 gastronomisch und mit verschiedenen Ausstellungen bespielen.

Kulturelles Begleitangebot weiterhin ausdrücklich erwünscht

"Ab 2024 verpachtet die Stadt Ulm die Stiege an der Donau für eine kulturelle und gastronomische Nutzung während der Sommermonate neu. Als Vertragslaufzeit sind mehrere Jahre vorgesehen", heißt es in der am Wochenende geposteten Ausschreibung. Dass es weiterhin ein begleitendes kulturelles Angebot zum Barbetrieb gibt, sei laut Stadt Ulm dabei ausdrücklich erwünscht. Es soll aber wohl ein leises Angebot sein, denn "Musikdarbietungen und Tanzveranstaltungen sind ausgenommen". Interessentinnen und Interessenten können sich bis 22. Oktober mit ihrem Konzept beim Zentralen Gebäudemanagement der Stadt Ulm bewerben.

Ursprünglich diente der Ort an der Donau als Treppenabgang mit öffentlicher Toilette. Seit dort eine Bar eingezogen ist, hat sich die Stiege zu einem beliebten Sommertreffpunkt entwickelt. Bei gutem Wetter drängen sich die Gäste oben auf der Donaumauer und unten am Donauufer.