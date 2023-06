Ulm

13:13 Uhr

Stadt Ulm verschiebt Entscheidung über Regeln für Leuchtreklame

Plus Eine Satzung sollte regeln, wie groß Monitore mit Werbung sein dürfen. Doch daraus wird zumindest vorerst nichts. Neue Ideen sollen her, die Richtung ist offen.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Industrie- und Handelskammer sowie Ulmer City Marketing hatten die Pläne der Stadt mit harscher Kritik zurückgewiesen. Am Dienstagabend lehnten auch sämtliche Gemeinderatsfraktionen den Vorschlag ab, welche Art von Leuchtreklame in zentralen Teilen Ulms künftig erlaubt und verboten sein soll. Während IHK und City die Regeln altmodisch und übertrieben streng finden, stören sich die Mitglieder des Gemeinderats an der Vielzahl an Vorschriften.

SPD, CDU/UfA und FWG bezeichnen die Befürchtungen der Kaufleute als nachvollziehbar. Diese sorgen sich, die Geschäfte in der Stadt könnten Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Innenstädten und dem Internethandel erleiden. Kritik gibt es auch, weil das zu starre Regelwerk mögliche technische Entwicklungen zu wenig berücksichtige. "Die Stadt ist immer im Wandel", sagte Winfried Walter (CDU/UfA). Die drei Fraktionen sehen wie auch Grüne und FDP zu viel Bürokratie. Annette Weinreich (Grüne) sprach von einem "Verwaltungsmonster".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen