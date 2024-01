Ulm

Stadthaus Ulm: Diese Ausstellungen und Aufführungen sind 2024 geplant

Plus Das Stadthaus Ulm hat am Donnerstag das Programm für das Jahr 2024 vorgestellt. Den Kern bilden spannende Fotoausstellungen, darunter eine, die sich einem bizarren Experiment widmet.

Das Stadthaus Ulm ist nach dem Ende aller Corona-Beschränkungen wieder deutlich im Aufwind. Stadthaus-Chefin Karla Nieraad hofft auf eine „schwarze Null“ für 2023 und vermeldet etwa 34.000 Besucher mehr als im Vorjahr. Für 2024 hat das Stadthaus mehrere Ausstellungen auf dem Programm, die ein globales, weit gefasstes Menschenbild vermitteln. Zudem gibt es eine Sonderausgabe der „Edition Stadthaus“.

Eine Sonderedition wirft Blick unter den Ulmer Münsterplatz

Leonie Brunner, die das Stadthaus demnächst verlassen wird, um in ihrer Heimatstadt Ehingen künftig die Volkshochschule zu leiten, hat die Sonderedition „Unterirdisch! Was unter dem Münsterplatz verborgen lag“ verfasst. Diese Sonderedition bezieht sich auf die archäologische Dauerausstellung im Stadthaus, ist für fünf Euro erhältlich und soll sowohl zum Besuch dieser Ausstellung anregen als auch ein Leitfaden durch die Ausstellung selbst sein. Die Sonderedition, die aktuell in deutscher Sprache vorliegt, soll auch in englischer, französischer, türkischer und italienischer Sprache erscheinen. Auch weitere Sprachen sind für die Zukunft geplant.

