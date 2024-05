Ulm

19:30 Uhr

Stadthaus Ulm: Dieser Bienenkasten ist ein Kunstwerk

Plus Bei einer Verlosung gewinnen Mutter und Tochter einen Bienenkasten des Künstlers Jonathan Meese. Das ist am Ende auch ein Gewinn für das Ulmer Stadthaus.

Von Franziska Wolfinger

Die Bienen auf der Terrasse des Ulmer Stadthauses haben ein neues Heim. Und das ist an Exklusivität kaum zu überbieten. Die Stadthausbienen residieren jetzt nämlich in einem von Jonathan Meese höchstpersönlich gestalteten Bienenkasten. Leuchtend gelb, mit schwarzen Buchstaben und Symbolen verziert, so thront der Meese-Bienenkasten jetzt über dem Münsterplatz und lockt vielleicht noch den ein oder anderen Besucher mehr ins Stadthaus.

Bei einer Verlosung gewinnen Nadja und Wanda Wollinsky den besonderen Bienenkasten

Dass das gute Stück seinen Weg nach Ulm fand, ist dabei allein dem Zufall - oder einer den Ulmern geneigten Losfee - zu verdanken. Denn Nadja Wollinsky und ihre Tochter Wanda haben den Bienenkasten bei einem Gewinnspiel der Süddeutschen Zeitung ergattert. Das Blatt hatte in einer Aktion seines wöchentlich erscheinenden Magazins fünf Künstlerinnen und Künstler gebeten, Bienenkästen in ihrem Stil zu gestalten, um auf das Insektensterben aufmerksam zu machen. Anschließend wurden die Kästen für den guten Zweck verlost. Auch Jonathan Meese, der für seine teils sehr provokanten Werke und Aktionen bekannt ist, war dabei. Sein Kasten war auf dem Cover abgebildet und Wanda Wollinsky war sich sofort sicher: "Den möchte ich haben."

