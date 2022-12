Ulm

vor 32 Min.

Städtische "Schottergärten" am Ostplatz in Ulm sorgen für Verwunderung

Plus Schottergärten sind grau, steril und weitgehend ohne Leben. Und in Baden-Württemberg gesetzlich verboten. Gewisse Flächen in Ulm rufen deswegen Verwunderung hervor.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Schottergärten bieten kaum Raum für Tier und Pflanzen. Neue Schottergärten sind deshalb durch das Naturschutzgesetz in Baden-Württemberg eigentlich verboten. Umso erstaunter reagierten Anwohnende der Ulmer Oststadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen