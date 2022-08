Stark betrunkener Fahrgast wird an Bushaltestelle am Rathaus aggressiv

Wegen eines renitenten Fahrgastes ruft ein Busfahrer in Ulm die Polizei. Der betrunkene Randalierer muss die Nacht in Gewahrsam verbringen.

Zur Bushaltestelle Rathaus in der Neuen Mitte in Ulm ist die Polizei am Samstag gegen 22.30 Uhr gerufen worden. Ein Mann ging dort in aggressiver Weise den Busfahrer an. Da der Mann keinen Fahrschein vorweisen konnte, hatte der Fahrer sich geweigert, den Betrunkenen mitzunehmen, wofür dieser kein Verständnis hatte.

Der Mann widersetzt sich bei dem Einsatz in Ulm der Polizei

Nach dem Eintreffen der Beamtinnen und Beamten wollte der Störenfried sich davonmachen. Der Aufforderung, stehenzubleiben, kam er nicht nach. Daraufhin griff ein Polizist nach seinem Arm. Der Angetrunkene stieß den Beamten weg und wollte fliehen. Der 47-Jährige wurde zu Boden gebracht. Laut Polizei versuchte er mehrmals, den Beamten ins Gesicht zu schlagen. Der Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mann wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Er wird wegen tätlichen Angriffs angezeigt. (AZ)