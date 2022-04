Start mit Schwierigkeiten: Professor will Donau für die Umwelt durchschwimmen

Andreas Fath will bis zur Donaumündung Proben sammeln und vor Verschmutzung warnen. Worauf es beim Schwimmen ankommt und wie der Ukraine-Krieg den Plan beeinflusst.

Am 17. Juni will Andreas Fath an der Mündung des südlichsten Donauarmes ins Schwarze Meer in Rumänien aus dem Wasser steigen. Acht harte Wochen liegen bis dahin vor dem Langstreckenschwimmer: Sein Schwimm-Marathon "Cleandanube" geschieht im Dienst der Wissenschaft. Der 57-jährige Chemie-Professor der Hochschule Furtwangen wird täglich Wasserproben nehmen, und er wird mit einem am Neoprenanzug befestigten Passive-sampler – einer Membran an beiden Beinen – die Grundlagen einer Untersuchung sammeln, welche gelösten Stoffe wie Antibiotika im Wasser sind. Startort des Unterfangens war Ulm am Freitag, 22. April, dem "World Earth Day" – allerdings gab es erste Schwierigkeiten.

Die Donau entspringt im Schwarzwald, und sie mündet nach rund 2850 Kilometern als zweitlängster Fluss Europas ins Schwarze Meer. Nur die Wolga ist länger. Gerade Anfang und Ende des Flusses sind es, die es Andreas Fath nicht einfach machen: Bei ersten Etappen bei Sigmaringen zeigten sich auch erste und ernste Gefahren; der Wasserstand ist dort so niedrig, dass Fath sich teilweise nur mit den Beinen vorantreiben lassen konnte, um nicht mit dem Kopf an Steine zu schlagen. Gerade im Moment ist der Pegel besonders weit unten, weil die Schneeschmelze vorbei ist. Fath war froh um seine Erfahrungen vom Vorderrhein. Sie lehrten ihn, mit dem Gesäß quasi über Steine zu rutschen. Kraulen, seine eigentliche Fortbewegungsart während der Reise, war praktisch nicht möglich auf diesen inoffiziellen Stationen. "Nach zwei Stunden war ich da fertig", erzählt Fath über die schwierigen Strecken in der jungen Donau.

Nach dem Rhein will Andreas Fath nun die Donau durchschwimmen

Das ursprünglich geplante Ende des Marathons, der eigentlich über Moldau und die Ukraine als letzte Donauanrainerstaaten hätte gehen sollen, ist aufgrund des Ukraine-Krieges nicht möglich, und Andreas Fath will nun den südlichsten Arm der Donau im Mündungsdelta nutzen, der noch zu Rumänien gehört, um ans Schwarze Meer zu gelangen. Dass eine Situation dort zum Abbruch des Unterfangens führen könnte, kann Fath zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausschließen. Ulm als offizieller Startort war jedoch von Anfang an fix: "Von Ulm ab hat die Donau einen Wasserstand, der es sicher möglich macht, durchgehend zu schwimmen", sagt Fath.

Auf seine wissenschaftliche "Wasserwerkstatt" – ein Schiff, das die gesamte Ausrüstung für die regelmäßigen Analysen der Wasserqualität trägt – muss Fath auf den ersten beiden Etappen, die ihn von Ulm bis Günzburg und am nächsten Tag von Günzburg bis Kelheim bringen, verzichten. Aufgrund der Naturschutz-Richtlinien ist jeder motorisierte Schiffsverkehr oberhalb von Kelheim verboten. Jenes Beiboot kam zum Startsprung allerdings ohne zu spät: Es stand im Stau auf der A8 fest.

27 Bilder Die Fotos vom Start in Ulm: Schwimmen für die Umwelt bis ans Schwarze Meer Foto: Michael Kroha

Aber auch auf der 2700 Kilometer langen Strecke ist es generell nicht gefahrlos, in der Donau zu schwimmen, denn mehrere Donauanrainerstaaten haben weder funktionierende Pfandsysteme noch Müllvermeidungsstrategien. Allein vier Tonnen Plastik schwemmt die Donau täglich ins Schwarze Meer, dazu gelöste Stoffe wie Medikamente. Und gerade auf das ernsthafte Problem der Verschmutzung des Donauwassers will Fath mit seinem Marathon hinweisen.

Wie man Langstrecken schwimmt, ohne Wasser zu schlucken, hat Andreas Fath früh gelernt: Seit seinem achten Lebensjahr betreibt er Schwimmen als Leistungssport. "Die Badehose ist wie die Zahnbürste – immer dabei im Gepäck", beschreibt er seine Leidenschaft für den Schwimmsport, die ihn schon zum Deutschen Meister in seiner Altersklasse werden ließ. Die Note 1 im Schwimmen war ihm in der Schule immer sicher – und Fath hält noch heute mit sechs Stunden und 17 Minuten die Rekordzeit fürs Durchschwimmen des Zürichsees.

Den Rhein hat Fath für die Wissenschaft bereits durchschwommen, den gut tausend Kilometer langen Tennessee River ebenso. Eine andere Nummer ist die Donau trotzdem – mehr als doppelt so lang wie der Rhein ist sie. Und da der Schwimm-Marathon, der wegen der Pandemie verschoben werden musste, aus terminlichen Gründen zwischen April und Juni stattfinden muss, wird Fath in der etwa elf Grad kalten Donau starten. Da ist es trotz Neoprenanzug wichtig, sich ständig bewegen zu können, um nicht auszukühlen, erzählt er. Immerhin: Er kann die Hoffnung haben, dass das Flusswasser mit zunehmender Reisedauer wärmer wird. Und letztlich findet die sportliche Herausforderung im Dienst der Wissenschaft statt: "Mein Ziel ist es, eine umfassende Bestandsaufnahme der Inhaltsstoffe des Donauwassers, insbesondere der für die Wassergüte bedenklichen Substanzen, zu erstellen", sagt Fath entschlossen.