Stau auf A8: Lkw und Auto wohl an Unfall beteiligt

Auf der A8 kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall bei Ulm. Der Verkehr in Richtung München staut sich. Was bislang bekannt ist.

Nach einem Unfall auf der A8 bei Ulm hat sich ein Stau in Richtung München gebildet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat sich der Unfall am Freitagnachmittag (21.7.23) gegen 14.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Ulm-Nord ereignet. Verletzt wurde dabei wohl niemand. Ein Auto und ein Lkw sollen daran beteiligt gewesen sein. Der genaue Hergang ist noch unklar, genauso wie die Höhe des Sachschadens. Die Autos würden sich auf den Standstreifen befinden. Dennoch kommt es zu Behinderungen. (AZ)

