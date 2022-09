Stau-Chaos aufgrund A8-Sperrung: So soll das künftig anders werden

Ausgeklügelt waren und sind die Umleitungen am Autobahnkreuz. Doch es gibt einen Faktor, der nicht beachtet wurde. Das soll sich bei neuen A8-Sperrungen ändern.

Grund für das dennoch entstandene Verkehrschaos in den Anliegergemeinden der A8 und A7 war, dass die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer - vor allem der Schwerlastverkehr - sich nicht an die ab Merklingen ausgeschilderte und für den Verkehrsfluss mit veränderten Ampelschaltungen optimierte Umleitungsempfehlung hielten. So schildert es die Autobahndirektion.

Stattdessen folgten sie offenbar ihren Navigationsgeräten, die eine vermeintlich kürzere Strecke durch Wohngebiete und über Feldwege vorschlugen. Die Folge: die offizielle Umleitungsstrecke blieb weitestgehend frei, LKW und Busse blieben in Wohngebieten und auf Feldwegen stecken. Leidtragende waren die Anwohnerinnen und Anwohner. Diese unnötigen Staus stellen in den Gemeinden auch ein Sicherheitsproblem dar. Im Notfall gäbe es für Rettungskräfte und Feuerwehren kein Durchkommen mehr.

Um den rücksichtslosen Verkehr durch die Anwohnergebiete zu unterbinden, werden bei den kommenden Sperrungen laut Autobahndirektion mehr kommunale Straßen gesperrt. Ein Umfahren der vorbereiteten Umleitung soll damit verhindert werden. So soll das Rechtsabbiegen beim Verlassen der Anschlussstelle Merklingen durch eine entsprechende Straßensperrung unterbunden werden, ebenso in Nellingen die Ortsdurchfahrten für Nicht-Anwohnerinnen und -Anwohner. Die Kommunen werden in Abstimmung mit den Behörden des Landratsamtes ihre Sperrungen abstimmen.

Polizeikontrollen nötig, um Chaos auf der Autobahn zu vermeiden

Auf der A8 und der A7 zeigten schon vor dem Autobahnkreuz Elchingen mobile Warntafeln die großräumige Umleitungsempfehlung über die A7 und die A6 an. Ebenso gab es im Stadtgebiet von Ulm die Umleitungsempfehlungen von der Anschlussstelle Ulm-West über die B10 und die B313.

Ein generelles Problem, so die Kommunalvertreterinnen und Kommunalvertreter unisono, stelle jedoch die häufige Nichtbeachtung der Sperrschilder dar. Hier helfe nur ein konsequentes Durchgreifen. Nur wenn die Polizei kontrolliere und entsprechende Sanktionsmaßnahmen verhänge, blieben die gesperrten Straßen auch wirklich frei.

Das sind die kommenden Sperrungen auf dem A8-Albabstieg in Fahrtrichtung Stuttgart: Samstag und Sonntag, 17./18. September 2022 und 24./25. September, jeweils von 5 Uhr bis etwa 20 Uhr. Die A8 am Albaufstieg in Fahrtrichtung München ist nicht betroffen. (AZ)