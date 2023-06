Ulm

Staudamm-Katastrophe in der Ukraine: So hilft jetzt das Ulmer THW

Plus Nach der Sprengung des Kachowka-Dammes in der Ukraine sind 17 Orte mit 16.000 Bewohnern überflutet. Deutschland wurde um Hilfe gebeten, auch das Ulmer THW.

Nach der Staudamm-Katastrophe in der Ukraine liefert das Technische Hilfswerk (THW) aus Ulm 5000 Trinkwasserfilter und zahlreiche weitere dringend benötigte Hilfsgüter direkt in die Ukraine. Am Mittwochmittag ist bereits der erste Lastwagen in Ulm gestartet, und weitere Lkw fahren am Nachmittag los.

Nachdem der ukrainische Katastrophenschutz am Dienstag Deutschland um Hilfe gebeten hatte, startete sofort die Bereitstellung von Hilfsgütern, und am Mittwoch fuhren die ersten Sattelzüge in Richtung Ukraine. Das THW unterhält in Ulm eines von bundesweit vier Logistikzentren, die als Lehre aus der Corona-Pandemie gegründet wurden. Dort werden Hilfsgüter bereitgehalten, um im Notfall schnell reagieren zu können. Das Ulmer Lager verfügt über ein Hochregallager mit 20.000 Palettenstellplätzen, außerdem über große Freiflächen für Großgeräte.

