Stefanie Heinzmann und mehr: Das Ulmer Zelt startet den Vorab-Vorverkauf

Das Ulmer-Zelt-Festival soll vom 18. Mai bis zum 2. Juli in der Friedrichsau stattfinden. Welche Künstler und Künstlerinnen sich ankündigen.

Trotz Pandemie, trotz Welle Nummer vier, der aktuelle Chef des Ulmer Zelts blickt mit Zuversicht voraus: "Ich bin für nächstes Jahr positiv gestimmt", sagt Adrian Büsselmann. Denn im dritten Anlauf, nach Absagen 2020 und 2021, soll sie 2022 endlich über die Bühne gehen - die 34. Spielzeit des Pop-Rock-Kultur-Festivals Ulmer Zelt. Einige Höhepunkte aus dem Programm vom 18. Mai bis zum 2. Juli stehen jetzt schon fest. Der Vorab-Vorverkauf für sechs Zelt-Events beginnt am Mittwoch, 15. Dezember.

Adrian Büsselmann organisiert als Chef das Ulmer Zelt 2022

Acht Jahre lang hatte der Kulturmanager Jan Ilg das Zelt-Fest geleitet. Doch er hat sich 2021 verabschiedet, arbeitet jetzt für die Ulmer Popbastion. Die Verantwortung für das Fest in der Friedrichsau trägt seit Herbst Adrian Büsselmann, der Zelt-Pressesprecher. Er hält als kommissarischer Chef die Stellung, bis eine neue Festivalleitung ihr Amt antritt. 18. Mai bis 2. Juli 2022 - das Datum für die nächste Ausgabe steht fest, Jazz, Rock, Pop, Comedy, Akrobatik und mehr ist geplant. Dabei starten die Vorbereitungen zeitiger als sonst: "Wir fangen diesmal eine Woche früher mit dem Aufbau an", erklärt Büsselmann, denn das Zelt-Festival muss den Staub von drei Jahren Zwangspause abschütteln. "Wir müssen erst einmal sehen, ob noch alles intakt ist."

Bis dahin werkelt Büsselmann an vielen Baustellen: Die letzten Künstler-Buchungen in trockene Tücher bringen, die Gastronomie organisieren und ein Zelt-Helfer-Team zusammentrommeln. Der harte Kern des Festival-Vereins, mit gut 30 festen Helfern und Helferinnen, der sei einsatzbereit. Trotzdem: "Eigentlich fühlt sich alles wieder wie neu an", erklärt Büsselmann. Der personelle Wechsel an der Spitze, das Corona-Regel-Wirrwarr, viele Hürden sieht er vor sich. Aber: Vor einem Jahr sei die Unsicherheit noch viel, viel größer gewesen, erinnert sich der Zelt-Chef - mitten in der dritten Welle, ohne breite Impf-Erfolge. Deshalb glaubt er fest an das Zelt 2022.

Saga wollen das Ulmer Zelt in diesem Jahr rocken

Aller guten Dinge sind drei: Für einige Auftritte, die schon zweimal angekündigt waren, gibt das Zelt-Team neue Termine bekannt - und startet ab 15. Dezember den Vorab-Vorverkauf. In der Sparte Jazz wartet das Festival mit dem Julia-Hülsmann-Oktett auf, im Konzert am 21. Mai 2022. Die Pianistin Hülsmann schart Jazz-Echo-Preisträgerinnen um sich und gestaltet Songs von Alanis Morissette oder Feist neu. Einer, der ebenfalls den dritten Anlauf für das Zelt-Festival wagt, ist der Rapper Fatoni (27. Mai 2022). Mit Größen wie Moop Mama und Fettes Brot hat er schon zusammengearbeitet

Die Progressive-Rock-Männer von Saga werden, laut Plan, am 4. Juni 2022 das Zelt beschallen. In wechselnder Besetzung, mit Frontmann Michael Sandler, rockt die Band aus Kanada seit 1977. Und ebenso kräftig geht es weiter: Der Rocker und Songwriter Neal Morse aus Nashville, Tennessee, kündigt sich samt Band für den 8. Juni 2022 an.

Stefanie Heinzmann kündigt sich für das Ulmer Zelt 2022 an

Stefanie Heinzmann startete als Casting-Entdeckung ins Pop-Geschäft, der Talent-Schnüffler Stefan Raab machte sie bekannt über Nacht. Heute zählt die Schweizerin zu den Soul-Pop-Größen im deutschsprachigen Raum - und wird wohl am 18. Juni 2022 in Ulm auf der Bühne stehen. Auch einen kleinen Ausblick auf das humoristische Programm gibt Büsselmann: Am 19. Juni 2022 soll Christian Ehring Witz und Spitzen präsentieren. Er ist Kabarettist und Conferencier des NDR-Formats Extra3.

Info: Der Online-Vorverkauf läuft über die Seite https://ulmerzelt.loveyourartist.store/de/. Infos zum Festival gibt es unter www.ulmerzelt.de. Mitte Februar soll die nächste Runde des Ticket-Vorverkaufs starten.