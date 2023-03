Stehende Ovationen für Hoffmanns Erzählungen

Kay Metzgers Inszenierung der Oper am Theater Ulm findet beim Publikum große Zustimmung. Das lobt vor allem die Musik und die Gesangsleistungen.

Ausverkauft war die Premiere von Kay Metzgers Inszenierung der Offenbach-Oper „Hoffmanns Erzählungen“ im Großen Haus des Theaters Ulm nicht: Die Nachwirkungen der Pandemie sind immer noch spürbar. Die Inszenierung des Intendanten kam beim Premierenpublikum aber sehr gut an, es gab teilweise stehende Ovationen. Eine Kritik lesen Sie im überregionalen Feuilleton.

Die Inszenierung von Hoffmanns Erzählungen ist stimmig

„Ich fand es einen tollen Abend“, sagt die Ulmerin Karin Hartmann. „Musikalisch und schauspielerisch.“ Sie habe am Anfang gestutzt aufgrund des überraschenden Einstiegs in die Oper. „Und auch bei der berühmten Barcarole hab ich kurz gedacht, ob die hüpfenden und tanzenden Mäuschen vielleicht ablenken von der Musik. Aber die Inszenierung ist so derart stimmig in Bezug auf Hoffmanns Alkoholkonsum.“ Kay Metzger sei es gelungen, sagt Katrin Hartmann, die Oper mit einem Augenzwinkern zu inszenieren und die Realität der anderen Personen mit Hoffmanns Realitätswahrnehmung im Rausch zu verflechten. „Zudem war die Musik toll, Maryna Zubko hat herausragend gesungen. Und das letzte Bild war so beeindruckend, dass man erst mal gar nicht applaudieren konnte, sondern es erst einmal setzen lassen musste.“

„So eine tolle Regie“, urteilt Kathrin Schulthess. Auch sie ist begeistert von der Idee, den Chor als weiße Mäuse verkleidet mit tatsächlich tierähnlichen Bewegungsabläufen agieren zu lassen. „Stimmlich haben mir Maryna Zubko und I Chiao Shih am besten gefallen, und schauspielerisch – Maryna Zubko mit den Bewegungen der lebensgroßen Puppe Olympia, das war großartig.“ Sie würde sich die Inszenierung gern ein zweites Mal ansehen, sagt die Ulmerin. „Es hat mir und meinem Mann einfach sehr gut gefallen.“

Die Sänger bei Hoffmanns Erzählungen waren sehr gut

Jürgen Eggle kam aus Hochwang ins Theater Ulm. Er hat Offenbachs Oper bisher etwa sechs Mal gesehen. „Ich hatte das Gefühl, dass die Inszenierung die Oper verknappt und auch etwas vereinfacht. Es wurde teilweise gekürzt, und was für mich nicht klar herauskam: Dass ausgerechnet Hoffmanns Gegenspieler am Ende mit Stella abzieht.“ Die Musik aber war toll, sagt Jürgen Eggle, „und die Sänger waren sehr gut.“ Missfallen hat ihm und auch seiner Frau die Übersetzung der Übertitel aus der französischen Sprache. „Das war an manchen Stellen einfach nicht richtig, und es wurde generell wenig übersetzt.“

Kostüme und Bühnenbild mit den verschieden großen Flügeln samt darunter gestapelten Weinflaschen begeisterten Hertha Schulz aus Neu-Ulm. „Die kleine Maus, die am Anfang über die Bühne huschte!“ Stimmlich fand sie Bass Dae-Hee Shin und I Chiao Shih in der Rolle von Hoffmanns Muse am überzeugendsten.

Als „Sternstunde des Theaters Ulm“ bezeichnet die frühere vh-Chefin Dagmar Engels Kay Metzgers Inszenierung. „Das Ensemble und der Chor waren herausragend, das Orchester hat die Musik wunderbar zum Klingen gebracht. Es ist rundum gelungen.“ Ihr Freundeskreis sehe das ähnlich, sagt Dagmar Engels, die Maryna Zubko als beste Sängerin des Ensembles lobt.