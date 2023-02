Ulm

06:30 Uhr

Steigende Preise, große Not: Ulmer Vesperkirche ist gefragter denn je

Pfarrer Peter Heiter am Stammtisch in der Ulmer Vesperkirche. Die Gespräche mit anderen sind neben dem Essen das, was viele anlockt.

Plus In Zeiten von Inflation machen immer mehr Menschen von dem Angebot in der Pauluskirche Gebrauch. An einem Tag wurden fast 600 Portionen ausgegeben – ein Rekord.

Von Hannah Klippert Artikel anhören Shape

Kurz vor Mittag in der Ulmer Pauluskirche, die Türen haben sich gerade für die Vesperkirche geöffnet. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen bieten den Eintretenden warmen Empfang. Durch die vielen Buntglasfenster scheint angenehmes Licht in den großen Altarraum, der mit mehr als 60 Tischen gefüllt ist. Diese sind dekoriert mit Tischdecken, Teelichtern, Blumen und kleinen Kärtchen, beschriftet mit Bibelversen. Es sitzen bereits einige Gäste an ihnen verteilt. Sie sind hier, um eine warme und leckere Mahlzeit in guter Gesellschaft zu genießen. Eine Besucherin ist besonders überzeugt vom Karottenkuchen. Der Grund, dass sie jeden Tag vorbeikommt, sei aber das Gefühl, dass sie dadurch Gott näher sei, sagt sie.

