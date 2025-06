Stein auf Zug beim Bahnhof Ulm-Ost geworfen: Polizei ermittelt und warnt

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am Dienstagmittag im Bereich des Bahnhofs Ulm-Ost gekommen. Ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge fuhr der Triebfahrzeugführer eines Zuges gegen 13.15 Uhr in Richtung Ulm Hauptbahnhof, als er auf der Brücke in der Frauenstraße ein bislang unbekanntes Mädchen wahrnahm. Beim Durchfahren der Brücke soll die Unbekannte, bei der es sich augenscheinlich um eine 15 bis 16 Jahre alte Jugendliche gehandelt haben soll, dann mutmaßlich einen Stein auf den Zug geworfen haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es zu keinen Beschädigungen an dem Zug gekommen sein.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang davor, Gegenstände auf Züge zu werfen. Frontscheiben können dadurch zersplittern und den Triebfahrzeugführer oder andere Menschen verletzen. Auch können Züge durch Gegenstände oder Hindernisse beim Überfahren entgleisen. (AZ)