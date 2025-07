Sterneköchin aus Ulm übernimmt ein Traditionshotel in der Ulmer Altstadt

Die Ulmer Sterneköchin Alina Meissner-Bebrout (35) wagt den nächsten Schritt: Nach dem Erfolg ihrer beiden Restaurants bi:braud (1 Michelin-Stern) und Edda Brasserie wird sie gemeinsam mit ihrem Mann Steffen Meissner künftig auch als Hotelière tätig sein.

Das Ehepaar erweitert nun sein Portfolio um das „Maison Meissner“ – ein neues gastronomisches Konzept im ehemaligen und traditionsreichen Hotel Bäumle, einem historischen Gebäude im Herzen von Ulm in der Kohlgasse. Während Alina ihre bewährte Philosophie von regionaler Spitzenküche einbringt, steuert Steffen seine Erfahrung aus seiner erfolgreichen Eventlocation „Zollager“ in Neu-Ulm bei.

Klein aber vermutlich fein: 15 Zimmer in einem historischen Gebäude aus dem 15. Jahrhundert entstehen hier im Ex-Bäumle. Foto: Oliver Helmstädter

Sowohl das bi:braud als auch die Edda Brasserie bleiben

Beide Restaurant-Konzepte bleiben bestehen: „Unsere Gäste können beruhigt sein – sowohl das bi:braud als auch die Edda Brasserie werden weiterhin Teil unseres Angebots bleiben“, erklärt Meissner-Bebrout. „Wir erweitern lediglich unser Konzept um die Möglichkeit, dass unsere Gäste direkt vor Ort übernachten können.“

Alina Meissner-Bebrout (35) wagt den Schritt: Nach dem Erfolg ihrer beiden Restaurants bi:braud (1 Michelin-Stern) und Edda Brasserie wird sie gemeinsam mit ihrem Mann Steffen Meissner ein Hotel übernehmen. Foto: Jan Düfelsiek

Das neue Hotel wird 15 individuell gestaltete Zimmer in einem historischen Gebäude aus dem 15. Jahrhundert beherbergen. „Das Maison Meissner wird mehr als nur ein Hotel sein – es wird ein Ort, an dem sich Gastfreundschaft und kulinarische Exzellenz perfekt ergänzen“, erklärt Steffen Meissner, der das Projekt gemeinsam mit seiner Frau realisiert. Jedes Zimmer soll seinen eigenen Charakter erhalten, ergänzt durch moderne Annehmlichkeiten und durchdachtes Design.

Über Alina Meissner-Bebrout Die 35-jährige Köchin führt seit 2014 das Restaurant bi:braud in Ulm, das 2023 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. 2023 eröffnete sie zusätzlich die Edda Brasserie. Durch TV-Auftritte bei „The Taste“ und „Star Kitchen“ und „Küchenschlacht“ wurde sie einem breiteren Publikum bekannt. Sie steht für moderne regionale Küche ohne Luxusprodukte und einen respektvollen Führungsstil mit Vier-Tage-Woche für alle Mitarbeiter. Der Sternekoch Christian Rach erklärte ihre Maultaschen aus dem Edda zu den besten Deuschlands. (AZ)

Gastronomie bleibt im Fokus: „Die Gastronomie wird selbstverständlich auch im Hotel eine zentrale Rolle spielen“, so die Sterneköchin. Details zu dem neuen gastronomischen Konzept im Hotel möchte sie jedoch noch nicht preisgeben. „Wir arbeiten an etwas Besonderem, das unsere bewährte Handschrift trägt, aber neue Akzente setzt.“ Jüngst hatte sie ihren Michelin-Rang verteidigt.

Maison Meissner hat das erklärte Ziel „Design-Hotel mit Ulmer Charme“. Das Design-Hotel „Maison Meissner“ richte sich an Gäste, die Wert auf individuellen Service, außergewöhnliches Design und kulinarische Exzellenz legen. „Nach elf Jahren Erfahrung in der Gastronomie freue ich mich darauf, meinen Gästen ein Gesamterlebnis zu bieten – von der Ankunft bis zum Frühstück“, erklärt Meissner-Bebrout. „Wir können nun alles aus einer Hand anbieten, was uns ermöglicht, unsere Qualitätsstandards über den gesamten Aufenthalt hinweg zu gewährleisten.“

Die Eröffnung des „Maison Meissner“ ist für Anfang 2026 geplant. Weitere Details zu dem Projekt und dem gastronomischen Konzept im Hotel werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben. Das ungefähr seit drei Jahren geschlossene Hotel ist einem liebevoll hergerichtetem alten Fachwerkhaus und dementsprechend verwinkelt. (AZ)