Sternstunde für Ulmer Philharmoniker: B-Orchester beschlossen

Es wurden seit Jahrzehnten immer wieder diskutiert, jetzt ist es beschlossene Sache: Das Orchester des Ulmer Theaters wird hochgestuft.

Haushaltsberatungen werden nur selten mit so glanzvollen Worten wie "Sternstunde" beschrieben. In dieser Sitzung des Kulturausschusses allerdings fiel dieses Wort sogar mehrfach. Immerhin ging am Dienstagnachmittag ein von vielen lange gehegter Wunsch in Erfüllung: Die Ulmer Philharmoniker werden zu einem B-Orchester aufgestuft.

Petition für B-Orchester erreichte mehr als 4000 Unterstützer

Zuletzt hatten nicht nur einige im Stadtrat vertretenen Fraktionen Druck gemacht, auch eine vom Förderverein des Theaters Ulm gestartete Petition konnte mehr als 4000 Unterstützer erreichen. Die Verwaltungschefin des Ulmer Theaters, Angela Weißhardt, skizzierte nochmal die wichtigsten Gründe für die Höherstufung, die im Wesentlichen darin liegen, das Orchester für Publikum wie für Musikerinnen und Musiker konkurrenzfähig zu halten. Ulm ist das einzige C-Orchester Baden-Württembergs, nur Pforzheim als D-Orchester steht schlechter da. In näherer Nachbarschaft hat Augsburg jüngst sogar sein Orchester in die Stufe A erhoben.

Die vier verschiedenen Kategorien (D bis A) unterscheiden sich zwar auch in den Verdienstmöglichkeiten für die Musikerinnen und Musiker, entscheidend ist aber die Zahl Planstellen im Orchester, also seine Größe. Und schließlich geht es bei der Diskussion über eine Neu-Einstufung auch ums Prestige des Hauses.

Die Ulmer Stadtverwaltung hatte die günstigste Variante zur Höherstufung des Orchesters vorgeschlagen, nämlich das Orchester von 56 auf 66 Planstellen zu vergrößern ohne diese neuen Stellen aber sofort zu besetzen. Das würde im Haushalt 2024 mit rund 160.000 Euro zu Buche schlagen. Finanziert werden sollte das nach dem Vorschlag von Finanzbürgermeister Martin Bendel zur Hälfte durch Steuermittel und zur Hälfte über höhere Ticketpreise.

CDU will keinen Etikettenschwindel

Bis auf wenige Gegenstimmen herrschte im Ulmer Kulturausschuss Einigkeit darüber, dass Ulm ein B-Orchester braucht. Thomas Kienle ( CDU) bezeichnete die von der Stadt vorgebrachte Variante als Etikettenschwindel. Er brachte den Antrag seiner Fraktion ein, immerhin drei der neuen Stellen schon zu besetzen. In vielen folgenden Wortmeldungen war der Tenor ähnlich.

Gegenstimmen zu den Plänen kamen nur von den Grünen. Elke Reuther sagte, die Grüne Fraktion könne durchaus nachvollziehen, dass Höherstufung für die Personalgewinnung wichtig sei. Aber man müsse sich im Rahmen der Diskussion auch klar sein, dass insbesondere mit dieser Schmalspurlösung, nicht mehr Besucher ins Theater gelockt werden. Reuther sieht einen generellen Interessenverlust für die klassische Musik.

Theaterbesucher müssen mehr für Karten bezahlen

Beschlossen wurde am Ende mit drei Gegenstimmen die Höherstufung der Ulmer Philharmoniker mit einem Budget, um drei der zusätzlichen zehn Planstellen zu besetzen. Kostenpunkt: 350.000 Euro. Da das zur Hälfte über Ticketpreise finanziert werden soll, müssen die Theaterbesucher mit einem Plus von rund 6 Prozent bei den Kartenpreisen rechnen.

Und einen kleinen Tritt Richtung Neu-Ulm konnte sich Helga Malischewski (FWG) nicht verkneifen: "Wir nennen uns eine Zwei-Land-Stadt. Aber wenn's ans Bezahlen geht, stehen wir alleine da." Neu-Ulm hatte sich im vergangenen Jahr ein Sparpaket auferlegt, das neben vielem anderen die Streichung der Zuschüsse für das Theater der Nachbar- beziehungsweise Partnerstadt beinhaltet hatte.

Die Kultur macht im Ulmer Gesamthaushalt mit einem Volumen von 616 Millionen Euro rund sieben Prozent aus.