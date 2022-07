Ulm

06:15 Uhr

Steuerverschwendung? Polizeipräsident rechtfertigt Aufgebot bei Spaziergängen

Trotz Verbot trafen sich am Montag potenzielle Corona-Spaziergänger in einem Café auf dem Ulmer Marktplatz - unter den Augen zahlreicher Polizistinnen und Polizisten.

Lokal Um die 25 "Spaziergänger" trafen sich am Ulmer Marktplatz und saßen im Café. Passanten sprechen angesichts des Polizeiaufgebots von "Steuerverschwendung".

Von Michael Kroha

Ihrer Ankündigung, die Vorgaben der neuen Allgemeinverfügung "mit robusten Kräften" durchsetzen zu wollen, haben Stadt und Polizei Taten folgen lassen. Nicht nur am vergangenen Freitag, als, wie berichtet, um die 200 sogenannte "Spaziergänger" vom Münsterplatz in Richtung Donau zogen. Um die 60 Polizeiautos, zumeist Kastenwagen, waren im Einsatz. Auch am Montag war ein ähnliches, wenn auch minimal verkleinertes Großaufgebot der Polizei präsent. Dabei betrug die Zahl der trotz Verbots anwesenden, potenziellen "Spaziergänger" vielleicht ein Zehntel davon. Sie saßen in Ruhe am Marktplatz im Café - unter den Augen von Dutzenden Polizistinnen und Polizisten. Passanten, die das beobachteten, sprachen von "Steuerverschwendung".

