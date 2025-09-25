Icon Menü
Stieftochter 400 Mal missbraucht – Urteil in Ulm gefallen

Ulm/Landkreis Neu-Ulm

Stiefvater hat seine Tochter 400 Mal sexuell missbraucht: Jetzt ist ein Urteil gefallen

Täglich kam es zu den Taten in den eigenen vier Wänden im Landkreis Neu-Ulm. Das Gericht glaubte den Schilderungen des Opfers und verurteilte den Angeklagten.
Von Dominik Prandl
    Am Landgericht Ulm wurde ein Urteil gegen den Mann gesprochen, der seine Stieftochter in mindestens 400 Fällen sexuell missbraucht haben soll.
    Am Landgericht Ulm wurde ein Urteil gegen den Mann gesprochen, der seine Stieftochter in mindestens 400 Fällen sexuell missbraucht haben soll. Foto: Uli Deck, dpa (Symbolbild)

    Über einen Zeitraum von zwei Jahren soll ein Mann seine elf- beziehungsweise zwölfjährige Stieftochter täglich sexuell missbraucht haben. Am Mittwoch wurde am Ulmer Landgericht nun ein Urteil gefällt: Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte das Mädchen in mindestens 400 Fällen sexuell missbraucht hat. Außerdem war er im Besitz von kinderpornografischen Bildern und Videos. Der Mann wurde zu einer Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt.

