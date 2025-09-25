Stiefvater hat seine Tochter 400 Mal sexuell missbraucht: Jetzt ist ein Urteil gefallen

Über einen Zeitraum von zwei Jahren soll ein Mann seine elf- beziehungsweise zwölfjährige Stieftochter täglich sexuell missbraucht haben. Am Mittwoch wurde am Ulmer Landgericht nun ein Urteil gefällt: Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte das Mädchen in mindestens 400 Fällen sexuell missbraucht hat. Außerdem war er im Besitz von kinderpornografischen Bildern und Videos. Der Mann wurde zu einer Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt.
Ulm/Landkreis Neu-Ulm
