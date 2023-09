Stockenten mit Ringelschwänzchen

Das Naturmuseum Ulm stellt anlässlich seines 100. Geburtstags in unserer Kolumne jeden Monat ein heimisches Tier oder eine Pflanze vor. Heute: Die Stockente.

Zum Sinn des Lebens haben sich sehr viele Menschen sehr unterschiedlich geäußert. Fragte man einen Biologen wie Charles Darwin, den Begründer der Evolutionstheorie (1809–1882), so wäre die Antwort Reproduktion und Arterhaltung. Bei diesen Prozessen greift das Prinzip "survival of the fittest", das heißt die am besten an die Umwelt angepassten Individuen haben eine höhere Chance aufs Überleben und damit auf Nachkommen.

Ob nun ein Männchen "passt", wird nicht zuletzt auch von den Weibchen mitentschieden. In 95 Prozent aller Fälle herrscht Damenwahl. Unter Vögel haben sich daher sehr unterhaltsame Balzrituale entwickelt. Der Pfau etwa schlägt Räder mit einem hübschen, aber ansonsten sperrigen Schweif, Paradiesvögel führen Tänze auf und Pinguine machen Brautgeschenke in Form von in der Eiswüste raren Kieselsteinen, die das Weibchen für den Nestbau verwenden kann. Sagt die Vogelbraut Ja, werden beider Kloaken einvernehmlich aufeinander gepresst, denn Vogelmännchen sind als Kloakentiere in der Regel penislos.

Anatomischen Wettrüsten zwischen Erpel und Ente

Unsere heimischen Stockenten-Erpeln (Anas platyrhynchos) stellen eine Ausnahme dar. Sie besitzen ein solches Organ und pfeifen oftmals auf die Balz. Meist findet die Paarung unter Wasser statt, weil der Enterich die Damen nötigend bespringt und unter Wasser drückt. Damit sich das Sperma im feuchten Nass nicht verirrt, fährt der Enterich explosionsartig seinen Penis aus, der korkenzieherartig gewunden ist - der Erpel bekommt plötzlich ein Ringelschwänzchen. Sollte das die Grenzen der Vorstellungskraft sprengen, liefert das Internet dem anatomisch interessierten Leser eine große Auswahl an Bildern.

Im anatomischen Wettrüsten haben die Damen nachgelegt. Sie spannen bei ungewollter Eindringlichkeit ihre Vaginalmuskulatur an, sodass auch die Vagina die Form eines Korkenziehers annimmt, der jedoch entgegengesetzt gewunden ist. Der Schlüssel passt so nicht mehr gut ins Schloss. Wer hätte gedacht, dass es auch in der Vogelwelt Ringelschwänzchen und Verhütungsspiralen gibt!

