Ulm

18:15 Uhr

Straffälliger Mann fürchtet Folter nach Abschiebung in die Türkei

Plus Wegen seiner politischen Einstellung fürchtet der Mann unmenschliche Behandlung. Er steht in Zusammenhang mit einem Aufsehen erregenden Bandenstreit in Ulm.

Von Sebastian Mayr

Am Mittwoch ist die geplante Abschiebung eines 32 Jahre alten türkischer Staatsbürgers in die Türkei wohl kurzfristig ausgesetzt worden. Doch wie geht es weiter? Muhammed T. ist in Ulm geboren und aufgewachsen. Dort lebte er, bis er in Pforzheim in Abschiebehaft kam. Er steht in Zusammenhang mit einem Aufsehen erregenden Bandenstreit zwischen der kurdisch-links orientierten Gruppe "Bahoz" und den türkisch-nationalistischen "Osmanen Germania BC" am Schwörmontag 2016 in Ulm. Der Mann bezeichnet sich selbst als kurdischer Aktivist. Er fürchtet in der Türkei Gefängnis, Folter, vielleicht den Tod. Darf so jemand abgeschoben werden – trotz seiner Geschichte?

