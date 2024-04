Ulm

13:29 Uhr

Straßenbahn Linie 1 wird umgebaut: "Monsterdach" am Ehinger Tor kommt weg

Plus Vor 3,5 Jahren wurde die Straßenbahn Linie 2 eröffnet. Hier ist jetzt eine Erweiterung der Kapazität ein Thema, außerdem nagt der Zahn der Zeit an Linie 1. Ängste vor einem "Verkehrsinfarkt" werden laut.

Von Oliver Helmstädter

Eine Grunderneuerung samt Umbau der Straßenbahnlinie 1 schlägt mit 15,5 Millionen Euro zu Buche. Der auffälligste Part wird sicherlich am Ehinger Tor passieren. Das "Monsterdach", wie es Stadtrat Martin Rivoir ( SPD) im Bauausschuss nannte, kommt weg. Zudem werden die Straßenbahnen länger. Und auch am Donaustadion wird Geld in die Tram gesteckt.

Dass die Infrastruktur der Linie 1 im Bereich der Stammstrecke ( Söflingen bis Donaustadion) auf weiten Teilen am Ende ihrer Lebensdauer angekommen ist, betonte der Abteilungsleiter Infrastruktur bei den Stadtwerken, Paul Schiele. Der SWU-Mann nannte in der Sitzung zahlreiche Defizite, die es zu beheben gibt. Von der Haltestelle "Blücherstraße, die mit über 3000 Fahrgästen pro Tag zu den wichtigsten Stopps im SWU-Netz gehört, über die unfallträchtige Kreuzung Elisabethenstraße/Wagnerstraße und die Gleisquerung des Bismarckrings bis hin zum Ehinger Tor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

