Straßenbahn prallt bei Unfall gegen Auto: Tramfahrer übersieht Haltesignal

Der Fahrer der Straßenbahn hat laut Polizei wohl ein Haltesignal übersehen. Es kommt am Bismarckring in Ulm zum Zusammenprall mit einem Auto.

In Ulm ist am Mittwochnachmittag eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. Jedoch entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.

Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 41-Jähriger als Führer der Straßenbahn in der Wagnerstraße in Richtung Bismarckring. Wohl aus Unachtsamkeit übersah er ein Haltesignal. Daraufhin stießen die Straßenbahn und ein Mini-Cooper, der aus der Thränstraße in den Bismarckring einfuhr, zusammen.

Die 50-jährige Autofahrerin erlitt nach ersten Erkenntnissen keine Verletzungen. Auch sonst machte die Polizei keine Angaben zu weiteren Verletzten. (AZ)