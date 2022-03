Straßenbahn-Unfall in Ulm: Fahrgast verletzt, hoher Sachschaden

Ein 29-Jähriger biegt in der Olgastraße in Ulm ab, obwohl er es nicht dürfte. Es kommt zum Unfall mit einer Straßenbahn. Eine Frau wird verletzt.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag mit einer Straßenbahn in Ulm ist eine Frau leicht verletzt worden. Sie kam in ein Krankenhaus.

Gegen 14 Uhr fuhr nach Angaben der Polizei ein 29-Jähriger in der Olgastraße und bog verbotswidrig nach links in die Ensinger Straße ab. Dabei übersah er eine Straßenbahn und die Fahrzeuge stießen zusammen.

Durch die eingeleitete Bremsung der Straßenbahn wurde eine 59-Jährige in der Straßenbahn leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)