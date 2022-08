Straßenbahn-Unfall nahe Uniklinik: 55-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Nahe der Universität Ulm ist ein Straßenbahnunfall passiert. In einem Auto wird eine Frau eingeklemmt und schwer verletzt. Die Tram-Strecke war gesperrt.

Bei einem Unfall am Montagvormittag gegen 9.13 Uhr nahe des Universitätsklinikums Ulm ist eine 55 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie ein ein naheliegendes Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau auf der Albert-Einstein-Allee in Richtung Westen unterwegs. An der Kreuzung mit der Staudingerstraße wollte sie verbotenerweise wenden. Dabei übersah sie die von hinten kommende Straßenbahn der Linie 2. Die Tram schon den Wagen noch über die Kreuzung.

Straßenbahn prallt gegen Auto in Ulm: Fahrgäste und Beifahrer unverletzt

Die Frau wurde durch den Zusammenprall im Wagen eingeklemmt. Kräfte der Feuerwehr Ulm befreiten sie auf den Fahrzeug. Schwerverletzt kam sie in eine Klinik. Ihr Beifahrer blieb unverletzt, genauso wie die Fahrgäste in der Straßenbahn. Der Tramfahrer wurde leicht verletzt.

An den Straßenbahn entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro. Am in die Jahre gekommene Fahrzeug der 55-Jährigen, ein Opel Corsa, entstand ein Totalschaden.

Zur Betreuung der Unfallbeteiligten waren unter anderem drei Notfallseelsorger im Einsatz. Die Tram-Strecke der Linie war in Folge des Unfall gut zwei Stunden blockiert. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald uns neue Informationen vorliegen.